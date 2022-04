Confira o funcionamento das unidades de saúde estaduais na Semana Santa, em Manaus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) irá manter o atendimento nas 25 unidades de urgência e emergência, em Manaus, durante o ponto facultativo e os feriados da Semana Santa. As unidades funcionarão normalmente, em plantão de 24 horas, durante o ponto facultativo, na Quinta-Feira Santa (14/04), e nos feriados religiosos da Sexta-Feira da Paixão (15/04) e do Domingo de Páscoa (17/04).

Estarão funcionando os seis prontos-socorros, as sete maternidades, os nove Serviços de Pronto Atendimento (SPAs), as duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) – Campo Sales, no bairro Tarumã, e José Rodrigues, na Cidade Nova –, além do serviço de emergência do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER).

Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade. Para casos graves, os seis prontos-socorros, sendo três adultos e três infantis, estarão em funcionamento normalmente. O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas sete maternidades do estado.

No interior, todos os 61 municípios possuem unidades hospitalares com atendimento de urgência e emergência diariamente em regime de plantão 24 horas.

Atendimento ambulatorial

As unidades que atendem consultas agendadas, como Centros de Atenção Integral à Criança (Caics), Centros de Atenção à Melhor Idade (Caimis) e Policlínicas retornam às atividades na segunda-feira (18/04). As agendas dessas unidades são bloqueadas nos fins de semana, feriados e pontos facultativos, e não são marcados no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg) serviços nesses dias.

Hospitais das fundações de saúde

Durante o ponto facultativo e os feriados, os hospitais das fundações de saúde funcionarão apenas para casos de emergência e de internação, em plantão 24 horas.

Na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (FCecon), as sessões de quimioterapia agendadas para quinta-feira (14/04) irão ocorrer normalmente. Na sexta-feira (15/04) não haverá funcionamento do serviço de quimioterapia da fundação.

Hemocentro

A coleta de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) funcionará normalmente na quinta-feira e no sábado (16/04), das 7h às 18h. Na Sexta-Feira Santa e no Domingo de Páscoa, não haverá coleta.

As consultas foram remanejadas e não haverá atendimento ambulatorial durante o ponto facultativo e feriados. O serviço de emergência e internação para os pacientes do Hemoam funcionará 24h.

Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPA e UPA):

SPA Alvorada – Avenida Lóris Cordovil, s/nº, Alvorada 1, zona centro-oeste

SPA Coroado – Avenida Beira-Mar, 122, Coroado, zona leste

SPA Zona Sul – Rua Bento José de Lima, 33, Colônia Oliveira Machado, zona sul

SPA Joventina Dias – Rua T-6, 33, Compensa 3, zona oeste

SPA Eliameme Mady – Avenida Samaúma, s/nº, Monte das Oliveiras, zona norte

SPA São Raimundo – Praça Ismael Benigno, s/nº – São Raimundo, zona oeste

SPA José Lins (Redenção) – Rua Maracanã, s/nº – Redenção, zona centro-oeste

SPA e Maternidade Antônio Aleixo – Alameda Cosme Ferreira, Km 14, Colônia Antônio Aleixo, zona sul

SPA Danilo Corrêa – Avenida Noel Nutels, s/nº, Cidade Nova 1, zona norte

UPA Campos Salles – Rua Campos Salles, s/nº, Tarumã, zona oeste

UPA José Rodrigues – Avenida Camapuã, Cidade Nova, zona norte

Hospitais e Prontos-Socorros (HPS) Adultos:

HPS 28 de Agosto – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.581, Adrianópolis, zona centro-sul

HPS João Lúcio – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo, zona leste

HPS Platão Araújo – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, zona leste

Hospitais e Prontos-Socorros da da Criança (HPSC):

HPSC da Zona Leste – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Aleixo

HPSC da Zona Sul – Rua Codajás, 26, Cachoeirinha

HPSC da Zona Oeste – Avenida Brasil, s/nº, Compensa

Maternidades

Ana Braga – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, São José, zona leste

Azilda Marreiro – Avenida Samaúma, s/nº, Galileia 2, Monte das Oliveiras, zona norte

Alvorada – Rua 07, s/nº, Alvorada, zona centro-oeste

Balbina Mestrinho – Rua Duque de Caxias, s/nº, Praça 14, zona sul

Chapot Prevost – Estrada do Aleixo, Km 16, Colônia Antônio Aleixo, zona leste

Nazira Daou – Avenida Camapuã, 108, Q/316, Núcleo 9, Cidade Nova, zona norte

Instituto da Mulher Dona Lindu – Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.581, Adrianópolis, zona centro-sul

Atenção Psicossocial

Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro – Avenida Constantino Nery, 4.307, Chapada, zona centro-sul

