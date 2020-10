Confira o calendário de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 300

A Caixa Econômica Federal começa a pagar a partir desta quarta-feira (30) os beneficiários do auxílio emergencial extensão (AEE) no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães de família monoparentais). As informações sobre o calendário de pagamentos foram detalhadas pelo presidente do banco público, Pedro Guimarães, em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (29), no Palácio do Planalto. Dando sequência ao mecanismo de pagamentos do benefício anterior, os beneficiários receberão as novas parcelas ao auxílio extensão ao longo de quatro ciclos de crédito. Ao todo, eles somam 43,2 milhões e são aquelas que pessoas que se cadastram pelo aplicativo ou estavam inscritos o Cadastro Único de programas sociais do governo federal (CadÚnico).

O beneficiários do auxílio emergencial que pertencem ao Bolsa Família vão receber no calendário habitual, que já começou a ser pago no último dia 17 e seguirá até amanhã (30), contemplando um público de cerca de 16 milhões de famílias

Até agora, já foram pagos R$ 213,8 bilhões do auxílio emergencial para 67,2 milhões de brasileiros, desde abril, quando o programa foi instituído. Esse número vai aumentar um pouco mais porque o governo também confirmou hoje que 492 mil inscritos no programa tiveram o cadastro reavaliado e validado pelo Ministério da Cidadania. Com isso, o total de beneficiários do programa será de 67,7 milhões. Outros mais de 200 mil cadastros seguem em reavaliação e também poderão ser aprovados e incluídos posteriormente no calendário de pagamentos.

“Neste novo ciclo que começa amanhã, o ciclo 3, são 16,2 milhões que continuam recebendo o auxílio emergencial e 27 milhões que irão receber o auxílio emergencial extensão, totalizando 43,2 milhões de pessoas”, afirmou Pedro Guimarães. Segundo ele, quem teve o cadastro aprovado em abril, terá direito a até quatro parcelas do auxílio emergencial extensão. Quem recebeu a partir dos meses seguintes, receberá até três parcelas do novo auxílio.

“Quem recebeu, em abril, a primeira parcela, estes já receberam as cinco parcelas do auxílio emergencial, e e são esses que começarão a receber, agora, o auxílio extensão, e vão receber as quatro parcelas do auxílio extensão: setembro, outubro, novembro e dezembro. Quem recebeu em maio só irá terminar de receber a quinta parcela agora, no próximo ciclo, então receberão três parcelas do auxílio extensão. E assim por diante”.

Além disso, segundo presidente da Caixa, houve uma redução no número de pessoas que receberam o auxílio emergencial na primeira fase e os que receberão agora pelo programa residual. No auxílio emergencial de R$ 600, cerca de 31 milhões de beneficiários que se inscreveram pelo aplicativo estão recebendo os pagamentos, mas agora esse número baixou para cerca de 27 milhões. “Foi realizada mais uma análise, algumas pessoas já voltaram a trabalhar, então há uma redução e algumas pessoas voltaram a trabalhar e não têm mais direito ao auxílio”, disse Guimarães.

O benefício foi criado em abril deste ano e estendido até 31 de dezembro por meio da Medida Provisória (MP) nº 1000.

Calendário por ciclos

O calendário do ciclo 3 começa nesta quarta-feira (30) apenas para quem nasceu em janeiro. Ao todo, serão 12 datas de pagamento que se estendem até o dia 1º de dezembro. Neste caso, o dinheiro estará disponível apenas na poupança digital, e pode ser movimentado para para o pagamento de contas e compras online, por meio do aplicativo Caixa TEM.

Calendário de pagamentos – ciclo 3

Data número de beneficiados mês de nascimento 30 de setembro (quarta-feira) 3,6 milhões janeiro 05 de outubro (segunda-feira) 3,3 milhões fevereiro 07 de outubro (quarta-feira) 3,8 milhões março 09 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões abril 11 de outubro (domingo) 3,8 milhões maio 14 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões junho 16 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões julho 21 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões agosto 25 de outubro (domingo) 3,7 milhões setembro 28 de outubro (quarta-feira) 3,6 milhões outubro 29 de outubro (quinta-feira) 3,5 milhões novembro 01 de novembro (domingo) 3,5 milhões dezembro

Em seguida, o governo inicia o pagamento do ciclo 4, em que 8,1 milhões recebem parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 e 35,1 milhões recebem o auxílio extensão de R$ 300 que recebem o AEE. O calendário de pagamentos desta etapa vai do dia 30 de outubro (nascidos em janeiro) até o dia 20 de novembro (nascidos em dezembro), também para movimentação exclusiva na conta digital. Veja:

Calendário de pagamentos – ciclo 4

Data número de beneficiados mês de nascimento 30 de outubro (sexta-feira) 3,6 milhões janeiro 04 de novembro (quarta-feira) 3,3 milhões fevereiro 05 de novembro (quinta-feira) 3,8 milhões março 06 de novembro (sexta-feira) 3,6 milhões abril 08 de novembro (domingo) 3,8 milhões maio 11 de novembro (quarta-feira) 3,6 milhões junho 12 de novembro (quinta-feira) 3,6 milhões julho 13 de novembro (sexta-feira) 3,6 milhões agosto 15 de novembro (domingo) 3,7 milhões setembro 16 de novembro (segunda-feira) 3,6 milhões outubro 18 de novembro (quarta-feira) 3,5 milhões novembro 20 de novembro (sexta-feira) 3,5 milhões dezembro

Os calendário de crédito em poupança digital prossegue no ciclo 5, que começa a partir do dia 22 de novembro (nascidos em janeiro) e vai até 12 de dezembro (nascidos em dezembro). O último ciclo de pagamentos (ciclo 6) começa em 13 de dezembro (nascidos em janeiro) e vai até o dia 29/dezembro (nascidos em dezembro). Veja nas tabelas:

Calendário de pagamentos – ciclo 5

Data número de beneficiados mês de nascimento 22 de novembro (domingo) 3,6 milhões janeiro 23 de novembro (segunda-feira) 3,3 milhões fevereiro 25 de novembro (quarta-feira) 3,8 milhões março 27 de novembro (sexta-feira) 3,6 milhões abril 29 de novembro (domingo) 3,8 milhões maio 30 de novembro (segunda-feira) 3,6 milhões junho 02 de dezembro (quarta-feira) 3,6 milhões julho 04 de dezembro (sexta-feira) 3,6 milhões agosto 06 de dezembro (domingo) 3,7 milhões setembro 09 de dezembro (quarta-feira) 3,6 milhões outubro 11 de dezembro (sexta-feira) 3,5 milhões novembro 12 de dezembro (sábado) 3,5 milhões dezembro

Calendário de pagamentos – ciclo 6

Data número de beneficiados mês de nascimento 13 de dezembro (domingo) 6,9 milhões janeiro/fevereiro 14 de dezembro (segunda-feira) 3,8 milhões março 16 de dezembro (sábado) 3,6 milhões abril 17 de dezembro (quinta-feira) 3,8 milhões maio 18 de dezembro (sexta-feira) 3,6 milhões julho 20 de dezembro (domingo) 7,2 milhões julho/agosto 21 de dezembro (segunda-feira) 3,7 milhões setembro 23 de dezembro (quarta-feira) 3,6 milhões outubro 28 de dezembro (segunda-feira) 3,5 milhões novembro 29 de dezembro (terça-feira) 3,5 milhões dezembro

Calendário para saques e transferências

Para o beneficiário que optar pelo saque em dinheiro ou transferência bancária, o governo elaborou um calendário específico, que começa do dia 7 de novembro (nascidos em janeiro) e vai até 5 de dezembro (nascidos em dezembro), válidos para os ciclos 3 e 4. Confira:

Ciclo de saque 3 e 4

Data número de beneficiados mês de nascimento 07 de novembro (sábado) 6,9 milhões janeiro/fevereiro 14 de novembro (sábado) 3,8 milhões março 21 de novembro (sábado) 7,4 milhões abril/maio 24 de novembro (terça-feira) 3,6 milhões junho 26 de novembro (quinta-feira) 3,6 milhões julho 28 de novembro (quinta-feira) 7,3 milhões agosto/setembro 01 de dezembro (terça-feira) 3,6 milhões outubro 05 de dezembro (sábado) 7,0 milhões novembro/dezembro

Já no caso dos dois últimos ciclos (5 e 6), o calendário inicia-se a partir do dia 19 de dezembro (nascidos em janeiro) e vai até 27 de janeiro de 2021 (nascidos em dezembro). Veja na tabela abaixo:

Ciclo de saque 5 e 6

Data número de beneficiados mês de nascimento 19 de dezembro de 2020 (sábado) 6,9 milhões janeiro/fevereiro 04 de janeiro de 2021 (segunda-feira) 3,8 milhões março 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 3,6 milhões abril 11 de janeiro de 2021 (segunda-feira) 3,8 milhões maio 13 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 3,6 milhões junho 15 de janeiro de 2021 (sexta-feira) 3,6 milhões julho 18 de janeiro de 2021 (segunda-feira) 3,6 milhões agosto 20 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 3,7 milhões setembro 22 de janeiro de 2021 (sexta-feira) 3,6 milhões outubro 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) 3,5 milhões novembro 27 de janeiro de 2021 (quarta-feira) 3,5 milhões dezembro

