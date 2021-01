Confira o calendário de matrículas 2021 para alunos das redes estaduais e municipais

Na manhã desta sexta-feira (8), foi divulgado durante live com Irlanda Araujo, gerência de matrícula da Seduc, e a Professora Darlene Libertado, responsável pela gerência de matrículas da Semed, o calendário de matrículas 2021 para redes estaduais e municipais em Manaus.

De acordo com Irlanda, alguns procedimentos serão diferenciados neste ano devido à pandemia. O atendimento será feito totalmente de forma online para que não seja preciso se deslocar até a unidade de ensino.

Confira o calendário:

Rematrícula automática

28 de dezembro de 2020 a 7 de janeiro de 2021

A rematrícula automática é para os alunos que já estavam matriculados no ano de 2020 e agora estão com a vaga automaticamente garantida pelo próprio colégio.

Transferência por Reordenamento

A transferência por reordenamento é a garantia de vaga para alunos que estudaram em 2020 em escolas que não possuíam sua séria subsequente. A própria escola fará o procedimento, a partir do dia 11 será feita a confirmação da matrícula.

Não há necessidade dos pais irem até a escola, só será necessário levar os documentos a unidade de ensino após o inicio das aulas de acordo com calendário que ainda será divulgado.

Escola – 8 de janeiro de 2021;

– 8 de janeiro de 2021; Confirmação da matrícula automática – 11 e 12 de janeiro;

– 11 e 12 de janeiro; Entrega de documentos pelos pais ou responsáveis APÓS INÍCIO DAS AULAS.

Transferência

Alunos com deficiência – 20 a 21 de janeiro de 2021

Todos os alunos – 22 a 25 de janeiro de 2021

Confirmação de matrícula automática pela escola e entrega de documentos após o início das aulas.

O atendimento de transferência será iniciado de forma online pelo site da matrícula.

Novos Alunos

Alunos que ainda não são matriculados em escolas estaduais ou municipais.

Aluno com deficiência – 26 a 27 de janeiro de 2021

– 26 a 27 de janeiro de 2021 Todos os alunos – 29 de janeiro a 1 de fevereiro de 2021

Confirmação de matrícula automática pela escola e entrega de documentos após o início das aulas.

O atendimento de transferência será iniciado de forma online pelo site da matrícula.

Alunos retardatários

Alunos que, por algum motivo, não cumpriram os prazos do calendário. Esse atendimento fica aberto no decorrer do ano inteiro a partir do dia 2 de fevereiro de 2021.

Confirmação de matrícula automática pela escola e entrega de documentos após o início das aulas.

Escolas de tempo integral, Militares e novo EJA pela: atendimento também online, respeitando o calendário acima.

Alunos estrangeiros

Mesma forma de matrícula para os brasileiros. Atendimento virtual para os que possuem documentação. Atendimento presencial nas coordenarias distritais ou regionais da Seduc e Semed.

Site para todos as matrículas citadas no calendário acima: www.matriculas.am.gov.br

FONTE: Portal Manaus Alerta