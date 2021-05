Confira 303 vagas de emprego no supermercado Assaí Atacadista

Todas as vagas serão direcionadas à nova unidade da rede que será inaugurada em breve na avenida Torquato Tapajós.

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, divulga mais 303 vagas de emprego em parceria com o supermercado Assaí Atacadista, nesta quarta-feira, 19. Todas as vagas serão direcionadas à nova unidade da rede de supermercados, que será inaugurada em breve na avenida Torquato Tapajós, 2.200, bairro Flores, zona Centro-Sul.

Os candidatos que desejarem concorrer às vagas disponíveis devem cadastrar-se pelo link https://expansaoassaimanaus.gupy.io.

Atendendo às recomendações de prevenção ao novo coronavírus, todo o processo seletivo será ajustado para minimizar os riscos para todos os envolvidos e será feito de forma on-line, seguindo as etapas de cadastro, testes, entrevista com Recursos Humanos, entrevista com gestor, preenchimento de dados de pré-contratação e contratação.

“A Prefeitura de Manaus vem, por meio da Semtepi, auxiliar a rede de supermercados Assaí Atacadista a captar trabalhadores, que irão exercer as funções determinadas na nova unidade. O prefeito David Almeida vem nos orientando quanto ao plano de recuperação da economia e que a defesa da geração de mais empregos é muito importante. A Semtepi agradece à rede Assaí Atacadista e coloca o corpo técnico, por intermédio do Sine Manaus, à disposição para auxiliar na captação dessas vagas”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista é uma rede brasileira de atacado de autosserviço, que possui mais de 180 lojas com mais de 50 mil colaboradores. Em Manaus, o Assaí está presente nos bairros Aleixo, zona Centro-Sul, e Novo Aleixo, zona Norte.

Vagas Assaí Atacadista (Unidade Flores)

Chefe de Seção de Manutenção

Chefe de Seção de Recebimento

Chefe de Seção de Depósito

Chefe de Seção de RH

Chefe de Prevenção de Perdas

Chefe de Seção de Mercearia

Chefe de Seção de Cafeteria

Chefe de Seção de Frente de Caixa

Chefe de Seção de Perecíveis

Chefe de Seção de Açougue

Chefe de Seção de Hortifruti

Auxiliar de Recebimento de Notas Fiscais

Chefe Administrativo

Cartazista

Operador de Empilhadeira

Conferente

Auxiliar de Depósito

Atendente de Cafeteria

Operador de Caixa

Empacotador

Fiscal de Caixa

Fiscal de Atendimento ao Cliente

Auxiliar de Manutenção

Repositor de Mercadorias

Repositor Pleno de Mercadorias

Fiscal de Prevenção de Perdas

Nutricionista

Cozinheiro

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de RH

Assistente de TI

Auxiliar de Controle de Qualidade

Chefe de Venda de Cartão

Atendente e Venda de Cartão

Operador de Televendas (Vendedor do Atacado)

Açougueiro

Auxiliar de Açougue

*Com informações da assessoria