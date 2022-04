Confederação de paraquedismo suspende saltos no Aeroclube por 30 dias

Após o incidente em que paraquedistas foram levados por uma ventania durante um salto no Aeroclube de Manaus,no dia 15 de abril, a Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq) determinou a suspensão temporária das atividades de salto no Aeroclube Amazonas por 30 dias. A portaria foi publicada no site da confederação, nesta sexta-feira (22).

Na ocasião, durante a forte chuva, um grupo saltou de paraquedas no Aeroclube de Manaus, na região Centro-Sul. Quatro deles perderam o controle e foram levados pelo vento. Após o acidente, dois homens foram resgatados, uma jovem de 26 anos morreu e um paraquedista continua desaparecido.

De acordo com a portaria da CBPq, a decisão ocorre até a finalização do Relatório de Investigação do Acidente – RELIA. A Confederação diz ainda que recolheu depoimentos a respeito da ocorrência do dia 15 de abril e que destinará recursos financeiros para auxiliar as buscas ao paraquedista que continua desaparecido.

Voo autorizado

Por meio de nota, a Aeronáutica afirmou que o Quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA IV) autorizou o Plano de Voo Simplificado (PVS), enviado pelo comandante da aeronave ao Centro de Informação Aeronáutica Amazônico.

Porém, segundo a nota, a aprovação do plano de voo da aeronave diz respeito “tão somente à autorização de movimentação no tráfego aéreo, não havendo relação com a análise de condições específicas para a decisão do salto por parte dos tripulantes e paraquedistas”.

O acidente

Dois paraquedistas conseguiram pousar em solo, mesmo com dificuldades, e outros dois foram jogados pelo forte vento para dentro do Rio Negro, conforme o Corpo de Bombeiros.

No sábado (19), o corpo da paraquedista Ana Carolina Silva, de 27 anos, foi encontrado às margens do Rio Negro.

O advogado Luiz Henrique Cardelli, que fazia parte do grupo, ainda está desaparecido. As buscas continuam.