Condutor fazendo transporte de passageiros é detido na rodovia AM-070

Um motorista foi detido pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no início da tarde dessa quinta-feira (09/04) no posto de fiscalização logo após a ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), no Km 4 da rodovia estadual AM-070 (Manaus-Itacoatiara). O condutor fazia transporte de passageiros entre Manaus e Iranduba.

Equipes de inteligência do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) flagraram o motorista embarcando quatro passageiros na cabeceira da ponte, no bairro de Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus.

A informação foi repassada para as equipes de fiscalização no posto do Batalhão de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar, no Km 4 da AM-070. Lá, o veículo modelo Fiat Palio, de cor cinza, foi parado pelos policiais e agentes do Neot.

O motorista de 43 anos foi detido e conduzido para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia, na cidade de Iranduba (a 39 quilômetros de Manaus), onde foi autuado em flagrante por infração de medida sanitária preventiva. O condutor desrespeitou o Decreto Estadual nº 42.158, que proibiu, por 15 dias, o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros no estado por meio de ônibus e micro-ônibus (públicos e privados), vans e similares, táxis e transporte por aplicativo, inclusive os compartilhados e de lotação.

Fiscalização

Desde cedo, agentes do Detran-AM estão atuando em conjunto com fiscais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) nas barreiras das rodovias estaduais AM-070 (Manaus-Manacapuru) e AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

Durante toda a manhã e parte da tarde, os agentes do Neot e BPTran fiscalizaram os veículos particulares para verificar se não estavam realizando o transporte pago de passageiros na modalidade lotação e por aplicativo. Os motociclistas também foram parados.

Na rodovia AM-070, os agentes ainda removeram um veículo modelo Chevrolet Astra de cor preta, com licenciamento vencido desde 2015. O condutor também não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

As ações do Neot e BPtran vão continuar nas rodovias estaduais enquanto vigorarem as medidas sanitárias e de isolamento social para tentar impedir a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no Amazonas.