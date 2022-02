Concursos públicos oferecem 23,1 mil vagas com salários de até R$ 30,4 mil

Concursos públicos oferecem 23.130 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 30,4 mil. O maior, com 4.000 vagas, é do Ministério da Saúde, com salários de até R$ 11 mil. As vagas são no Rio.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. Os processos com remuneração mais alta são para o Ministério Público do Acre e de Pernambuco (R$ 30,4 mil).

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores números de vagas, cidades grandes ou salários a partir de R$ 4.000.

MP-AC (Ministério Público do Acre) – Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.404,42 / Inscrição: até 8/3

Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.404,42 / Inscrição: até 8/3 MP-PE (Ministério Público de Pernambuco) – Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.404 / Inscrições: até 21/2

Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 30.404 / Inscrições: até 21/2 Sefaz-AM (Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas) – Vagas: 210 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.000,69 até R$ 23.548,96 / Inscrições: até 14/3

Vagas: 210 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.000,69 até R$ 23.548,96 / Inscrições: até 14/3 PGDF (Procuradoria-Geral do Distrito Federal) – Vagas: 65 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.589,59 / Inscrições: de 4/4 até 3/5

Vagas: 65 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 22.589,59 / Inscrições: de 4/4 até 3/5 Câmara de Porto Alegre (RS) – Vagas: 45 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.680 até R$ 21.506 / Inscrições: até 3/3

Vagas: 45 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.680 até R$ 21.506 / Inscrições: até 3/3 IRBr (Instituto Rio Branco) – Vagas: 34 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.199,96 / Inscrições: de 25/2 até 20/3

Vagas: 34 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 19.199,96 / Inscrições: de 25/2 até 20/3 Feas Curitiba (Fundação Estatal de Atenção à Saúde) – Vagas: 151 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.699 até R$ 17 mil / Inscrições: até 2/3

Vagas: 151 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.699 até R$ 17 mil / Inscrições: até 2/3 Prefeitura de Balneário Piçarras (SC) – Vagas: 105 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.612,24 até R$ 16.383,56 / Inscrições: até 2/3

Vagas: 105 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.612,24 até R$ 16.383,56 / Inscrições: até 2/3 Prefeitura de Glória de Dourados (MS) – Vagas: 81 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.142,38 até R$ 15.678 / Inscrição: até 21/2

Vagas: 81 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.142,38 até R$ 15.678 / Inscrição: até 21/2 Prefeitura de Carapicuíba (SP) – Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.069 até R$ 14.235 / Inscrições: até 4/3

Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.069 até R$ 14.235 / Inscrições: até 4/3 Prefeitura de Iporá (GO) – Vagas: 523 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.275,46 até R$ 14.206,03 / Inscrições: de 15/3 até 4/4

Vagas: 523 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.275,46 até R$ 14.206,03 / Inscrições: de 15/3 até 4/4 Prefeitura de Viamão (RS) – Vagas: 370 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.249,13 até R$ 14 mil / Inscrições: até 3/3

Vagas: 370 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.249,13 até R$ 14 mil / Inscrições: até 3/3 Semsa Manaus-AM (Secretaria Municipal de Saúde de Manaus) – Vagas: 2001 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.665 até R$ 13.867 / Inscrição: até 21/2

Vagas: 2001 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.665 até R$ 13.867 / Inscrição: até 21/2 Prefeitura de Realeza (PR) – Vagas: 81 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.265 até R$ 13,8 mil / Inscrições: até 20/3

Vagas: 81 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.265 até R$ 13,8 mil / Inscrições: até 20/3 TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) – Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 9.596 até R$ 13.708 / Inscrição: até 25/2

Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 9.596 até R$ 13.708 / Inscrição: até 25/2 Prefeitura de Timbé do Sul (SC) – Vagas: 128 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.128,96 até R$ 12.945,39 / Inscrições: até 11/3

Vagas: 128 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.128,96 até R$ 12.945,39 / Inscrições: até 11/3 Prefeitura de Mariana (MG) – Vagas: 93 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.827,37 até R$ 12.796,80 / Inscrições: de 28/2 até 1º/4

Vagas: 93 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.827,37 até R$ 12.796,80 / Inscrições: de 28/2 até 1º/4 TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) – Vagas: 112 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.591,36 até R$ 12.455,30 / Inscrição: até 14/3

Vagas: 112 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.591,36 até R$ 12.455,30 / Inscrição: até 14/3 DPE-PB (Defensoria Pública do Estado da Paraíba) – Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.213 / Inscrições: até 9/3

Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 12.213 / Inscrições: até 9/3 Prefeitura de Suzano (SP) – Vagas: 55 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.595,77 até R$ 12.011,42 / Inscrições: até 6/3

Vagas: 55 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.595,77 até R$ 12.011,42 / Inscrições: até 6/3 Goinfra (Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes) – Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.800 / Inscrições: de 23/2 até 24/3

Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.800 / Inscrições: de 23/2 até 24/3 Ministério da Saúde (RJ) – Vagas: 4.000 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 11 mil / Inscrições: até 20/2

Vagas: 4.000 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.700 até R$ 11 mil / Inscrições: até 20/2 Prefeitura de Serra Negra (SP) – Vagas: 140 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 10.989,88 / Inscrições: até 15/3

Vagas: 140 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 10.989,88 / Inscrições: até 15/3 Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/AP) – Vagas: 701 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.546 até R$ 10.754 / Inscrição: até 21/2

– Vagas: 701 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.546 até R$ 10.754 / Inscrição: até 21/2 Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo) – Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.905,04 até R$ 10.377,29 / Inscrições: até 21/3

Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 2.905,04 até R$ 10.377,29 / Inscrições: até 21/3 Fundação Parque Tecnológico Itaipu (PR) – Vagas: 172 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.867 até R$ 10,3 mill / Inscrição: até 24/2

Vagas: 172 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.867 até R$ 10,3 mill / Inscrição: até 24/2 Prefeitura de Itamarati (AM) – Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.215 até R$ 10 mil / Inscrição: até 10/3

Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.215 até R$ 10 mil / Inscrição: até 10/3 Unesp (SP) – Vagas: 17 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.706 até R$ 9.986 / Inscrições: até 21/3 / Mais informações aqui

IFSP (Instituto Federal de São Paulo) – Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.472 até R$ 9.616 / Inscrições: até 8/3

Vagas: 17 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.706 até R$ 9.986 / Inscrições: até 21/3 / Mais informações aqui IFSP (Instituto Federal de São Paulo) – Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.472 até R$ 9.616 / Inscrições: até 8/3 Ufam (Universidade Federal do Amazonas) – Vagas: 42 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.236,31 até R$ 9.600,92 / Inscrição: até 20/3

Vagas: 42 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.236,31 até R$ 9.600,92 / Inscrição: até 20/3 CRMV-SP (Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo) – Vagas: 825 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.191 até R$ 9.341 / Inscrição: até 23/3

CRMV-MS (Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 140 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.317,37 até R$ 9.134,98 / Inscrições: até 14/3

Vagas: 140 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.317,37 até R$ 9.134,98 / Inscrições: até 14/3 CRMV-PR (Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná) – Vagas: 162 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.381 até R$ 9.005 / Inscrições: até 7/3

Vagas: 162 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.381 até R$ 9.005 / Inscrições: até 7/3 MP-GO (Ministério Público de Goiás) – Vagas: 35 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.437 até R$ 8.912 / Inscrição: até 7/3

Vagas: 35 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.437 até R$ 8.912 / Inscrição: até 7/3 Aeronáutica (Força Aérea Brasileira) – Vagas: 159 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: de 21/2 até 13/3

Vagas: 159 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.490 até R$ 8.245 / Inscrições: de 21/2 até 13/3 Amazul (Amazônia Azul Tecnologias de Defesa) – Vagas: 140 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.958,36 até R$ 7.506,47 / Inscrições: até 6/3

Vagas: 140 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.958,36 até R$ 7.506,47 / Inscrições: até 6/3 Exército – Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.300 até R$ 7.500 / Inscrições: até 23/5

Vagas: 440 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.300 até R$ 7.500 / Inscrições: até 23/5 CAU-MT (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso) – Vagas: 77 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.850,09 até R$ 7.436,57 / Inscrições: até 18/3

Vagas: 77 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.850,09 até R$ 7.436,57 / Inscrições: até 18/3 CRBio 4 (Conselho Regional de Biologia da 4ª Região) – Vagas: 5 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.657 até R$ 7.360 / Inscrições: até 6/3

Vagas: 5 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.657 até R$ 7.360 / Inscrições: até 6/3 TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) – Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.361 até R$ 7.352 / Inscrições: até 4/3

Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.361 até R$ 7.352 / Inscrições: até 4/3 PGE-AM (Procuradoria Geral do Estado do Amazonas) – Vagas: 44 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.864 até R$ 7.338 / Inscrições: até 16/3

Vagas: 44 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.864 até R$ 7.338 / Inscrições: até 16/3 Prefeitura de Oeiras (PI) – Vagas: 93 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 7.000 / Inscrições: até 24/2

Vagas: 93 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 7.000 / Inscrições: até 24/2 Prefeitura de Cubatão (SP) – Vagas: 43 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.241,94 até R$ 6.873,69 / Inscrições: até 17/3

Vagas: 43 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.241,94 até R$ 6.873,69 / Inscrições: até 17/3 Prefeitura de Cajamar (SP) – Vagas: 37 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.689,62 / Inscrições: até 25/2 / Mais informações aqui

Docas-PB (Companhia Docas da Paraíba) – Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.680 até R$ 6.619 / Inscrições: até 17/3

Vagas: 37 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.689,62 / Inscrições: até 25/2 / Mais informações aqui Docas-PB (Companhia Docas da Paraíba) – Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.680 até R$ 6.619 / Inscrições: até 17/3 Prefeitura de Paraíso das Águas (MS) – Vagas: 124 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.248,60 até R$ 6.398,95 / Inscrições: até 2/3

Vagas: 124 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.248,60 até R$ 6.398,95 / Inscrições: até 2/3 IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) – Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.130 até R$ 5.831 / Inscrições: de 25/2 até 12/4

Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.130 até R$ 5.831 / Inscrições: de 25/2 até 12/4 Prefeitura de Sorocaba (SP) – Vagas: 31 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.499,96 até R$ 5.759,14 / Inscrições: de 24/2 até 29/3

Vagas: 31 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.499,96 até R$ 5.759,14 / Inscrições: de 24/2 até 29/3 Unesp (SP) – Vagas: 40 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.503 até R$ 5.706 / Inscrições: de 21/2 até 22/3

Vagas: 40 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.503 até R$ 5.706 / Inscrições: de 21/2 até 22/3 Centro Universitário FMABC – Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.510 até R$ 5.705 / Inscrições: até 20/2

Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.510 até R$ 5.705 / Inscrições: até 20/2 Aeronáutica (Força Aérea Brasileira) – Vagas: 243 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 5.500 / Inscrição: até 14/3

Vagas: 243 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.500 até R$ 5.500 / Inscrição: até 14/3 Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) – Vagas: 100 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.750 até R$ 5.400 / Inscrição: até 12/4

Vagas: 100 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.750 até R$ 5.400 / Inscrição: até 12/4 PC-GO (Polícia Civil de Goiás) – Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.165,82 / Inscrições: até 24/2

Vagas: 6 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.165,82 / Inscrições: até 24/2 Prefeitura de Queimados (RJ) – Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.033 / Inscrições: até 21/2

Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.320 até R$ 5.033 / Inscrições: até 21/2 Prefeitura de Mundo Novo (GO) – Vagas: 134 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.300 até R$ 5.000 / Inscrições: de 8/4 até 22/4

Vagas: 134 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.300 até R$ 5.000 / Inscrições: de 8/4 até 22/4 Caerd (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia) – Vagas: 288 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.434,36 até R$ 4.868,58 / Inscrições: até 20/2

Vagas: 288 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.434,36 até R$ 4.868,58 / Inscrições: até 20/2 Sead-GO (Secretaria de Estado da Administração de Goiás) – Vagas: 329 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.838,66 / Inscrição: até 14/3

Vagas: 329 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.838,66 / Inscrição: até 14/3 Prefeitura Lagoa Santa (MG) – Vagas: 169 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 4.680,46 / Inscrição: até 24/2

Vagas: 169 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 4.680,46 / Inscrição: até 24/2 CRP-SE (Conselho Regional de Psicologia de Sergipe) – Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.480 / Inscrições: até 14/3

Vagas: 25 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.480 / Inscrições: até 14/3 Fase-RS (Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul) – Vagas: 86 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.727,40 até R$ 4.269,09 / Inscrições: até 7/3

Vagas: 86 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.727,40 até R$ 4.269,09 / Inscrições: até 7/3 UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) – Vagas: 33 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 24/2

Vagas: 33 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 24/2 UFSM-RS (Universidade Federal de Santa Maria) – Vagas: 22 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 23/2

Vagas: 22 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: até 23/2 Ufam (Universidade Federal do Amazonas) – Vagas: 31 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: de 21/2 até 16/3

Vagas: 31 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66 / Inscrições: de 21/2 até 16/3 IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro) – Vagas: 53 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945 até R$ 4.180 / Inscrições: até 6/3

Vagas: 53 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.945 até R$ 4.180 / Inscrições: até 6/3 UFPel-RS (Universidade Federal de Pelotas) – Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446 até R$ 4.180 / Inscrições: até 6/3

Vagas: 15 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.446 até R$ 4.180 / Inscrições: até 6/3 Instituto Sagaz (RN) – Vagas: 131 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.210 até R$ 4.000 / Inscrição: até 25/2

Vagas: 131 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.210 até R$ 4.000 / Inscrição: até 25/2 Prefeitura de Ouro Branco (MG) – Vagas: 409 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.867,76 / Inscrições: de 4/4 até 5/5

Vagas: 409 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.867,76 / Inscrições: de 4/4 até 5/5 CRBM 3 (Conselho Regional de Biomedicina 3ª Região) – Vagas: 400 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.934 até R$ 3.850 / Inscrições: até 14/3

Vagas: 400 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.934 até R$ 3.850 / Inscrições: até 14/3 Creci-SC (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de Santa Catarina) – Vagas: 360 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.357 até R$ 3.839 / Inscrições: até 7/3

Vagas: 360 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.357 até R$ 3.839 / Inscrições: até 7/3 Prefeitura de Carauari (AM) – Vagas: 443 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.250 até R$ 3.500 / Inscrição: até 23/2

Vagas: 443 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.250 até R$ 3.500 / Inscrição: até 23/2 Prefeitura de Cupira (PE) – Vagas: 422 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.300 / Inscrições: 1º/3

Vagas: 422 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 3.300 / Inscrições: 1º/3 Prefeitura de Irecê (BA) – Vagas: 242 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.272 até R$ 3.242,29 / Inscrições: até 3/3

Vagas: 242 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.272 até R$ 3.242,29 / Inscrições: até 3/3 Câmara de Campo Grande (MS) – Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.774 até R$ 3.005 / Inscrição: até 13/3

Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.774 até R$ 3.005 / Inscrição: até 13/3 Prefeitura de Pacaraima (RR) – Vagas: 2.093 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.961,97 / Inscrições: até 14/3

Vagas: 2.093 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.961,97 / Inscrições: até 14/3 Prefeitura de Sete Lagoas (MG) – Vagas: 431 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.097,46 até R$ 2.588,22 / Inscrições: até 21/2

Vagas: 431 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.097,46 até R$ 2.588,22 / Inscrições: até 21/2 Seeduc-RJ (Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro) – Vagas: 1.510 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.062,85 até R$ 2.499,82 / Inscrições: até 21/12

Vagas: 1.510 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.062,85 até R$ 2.499,82 / Inscrições: até 21/12 Unifal-MG (Universidade Federal de Alfenas) – Vagas: 3 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.446 / Inscrições: até 28/2

Vagas: 3 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.446 / Inscrições: até 28/2 Marinha – Vagas: 686 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.398,30 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 28/3 até 10/4

Vagas: 686 / Escolaridade: médio / Salário: de R$ 1.398,30 até R$ 2.294,50 / Inscrições: de 28/3 até 10/4 Prefeitura de Nilópolis (RJ) – Vagas: 394 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.065 / Inscrições: até 18/3

Vagas: 394 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.065 / Inscrições: até 18/3 Prefeitura de São Paulo de Olivença (AM) – Vagas: 507 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.053,57 / Inscrições: até 22/2

Vagas: 507 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.212 até R$ 2.053,57 / Inscrições: até 22/2 SEC-BA (Secretaria da Educação da Bahia) – Vagas: 50 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.042 / Inscrições: de 28/2 até 8/3

Vagas: 50 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 2.042 / Inscrições: de 28/2 até 8/3 Prefeitura de Juiz de Fora (MG) – Vagas: 630 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.443 até R$ 2.023 / Inscrições: de 14/3 até 18/4

Vagas: 630 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.443 até R$ 2.023 / Inscrições: de 14/3 até 18/4 Marinha – Vagas: 960 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.300 / Inscrição: até 24/3

*Com informações de Uol