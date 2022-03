Concurso para delegado da Polícia Civil registra 4,9 mil faltosos, aponta FGV

O concurso público para delegado da Polícia Civil (PC-AM), realizado neste domingo (27/03), registrou 4.996 faltosos em Manaus e nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. O número representa aproximadamente 41% do total de inscritos no certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Pelo período da manhã, quando ocorreu a prova objetiva, foram registrados 4.387 faltosos, de um total de 12.199 candidatos. À tarde, durante a prova discursiva, mais 609 inscritos não compareceram, totalizando os 4.996 faltosos em todo o concurso.

A delegada-geral da PC-AM, Emília Ferraz, acompanhou a realização da prova em uma faculdade da zona centro-oeste de Manaus e destacou.

“Aproveito a oportunidade para agradecer ao governador, que teve a sensibilidade de acatar o nosso pleito, que era um pleito antigo. As nossas forças de segurança, em especial a Polícia Civil, realmente precisa muito de efetivo, então, estamos todos ansiosos para recepcionar esses novos e pretensos delegados que estão vindo aí para a gente. É um dia realmente de realização”, disse a delegada-geral.

Mais concurso

O Governo do Amazonas realiza, no próximo domingo (03/04), o concurso para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista), das 8h às 12h, e para investigador, das 15h às 19h. As provas serão aplicadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé, além de Manaus.

