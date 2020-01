Concurso do TCE-AM será realizado pela FGV

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a instituição responsável em realizar o concurso público para o preenchimento de vagas de nível superior no Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). O anúncio foi feito pelo conselheiro-presidente do TCE-AM, Mario de Mello, após reunião com o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira (29).

A expectativa, segundo o conselheiro, é que o concurso seja realizado ainda este.

Após esta fase inicial de tratativa, será composta uma comissão do concurso no TCE, que vai definir a quantidade de vagas para os três cargos (de auditor técnico de controle externo – auditoria governamental; auditor técnico de controle externo – auditoria de obras públicas; e auditor técnico de controle externo – Ministério Público de Contas) e, posteriormente, elaborar o projeto básico que embasará o edital do certame.

Vagas – O déficit de vagas no TCE, conforme levantamento inicial, é de 150 postos de trabalho, mas a disponibilidade de vagas dependerá do orçamento do Tribunal.

Para as vagas de auditor técnico de controle externo – auditoria governamental poderão participar do certame bacharéis em administração, arquivologia, biblioteconomia, ciência atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, geologia, jornalismo, medicina, pedagogia, psicologia e odontologia.

Já para o cargo de auditor técnico de controle externo – auditoria de obras públicas poderão se candidatar para as vagas os bacharéis das áreas de conhecimento de arquitetura e engenharias ambiental, elétrica, eletrônica, de estrada, mecânica, naval, de pesca, de petróleo e gás e de transportes ou logísticas.

As vagas de auditor técnico de controle externo – Ministério Público de Contas serão preenchidas por bacharéis em direito.

“Eu estou muito entusiasmado e focado em realizar esse concurso público pelo déficit que o Tribunal está vivendo. Nossa ideia é fazer ainda este ano ou no máximo no primeiro semestre de 2021. A FGV é uma fundação de referência em todo o país, já realizou vários concursos públicos, e conduzirá com idoneidade e segurança o concurso público da Corte de Contas”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello.