Concurso do Exército abre inscrições para 22 vagas com salário de R$ 8,2 mil

Começa hoje (15) o prazo de inscrições para o concurso do Exército com 22 vagas para formação de oficiais do Quadro de Engenheiros Militares.

Os aprovados realizarão curso de formação no Instituto Militar de Engenharia (IME), localizado na cidade do Rio de Janeiro, com duração de um ano letivo.

A partir da matrícula no curso de formação, os selecionados receberão remuneração mensal de R$ 8.245, valor correspondente ao cargo de primeiro-tenente.

Veja o EDITAL

Inscrições e vagas

As inscrições para o concurso do Exército serão recebidas até 31 de agosto, mediante o preenchimento de formulário disponível no site http://www.ime.eb.br. O valor da taxa é de R$ 100.

Para participar, os candidatos precisam ter, no máximo, 26 anos (em 31 de dezembro de 2022). Há oportunidades para profissionais que possuem curso superior em engenharia nas seguintes áreas: comunicações (4 vagas); computação (4); fortificação e construção (4); mecânica de armamento e automóvel (4); eletrônica (2); produção (2); elétrica (1); e metalúrgica (1).

Provas

A primeira fase das provas terá avaliações escritas de conhecimentos específicos, em 27 de outubro, e de línguas portuguesa e inglesa, em 28 de outubro. As demais etapas do processo seletivo incluem inspeção de saúde; exame de aptidão física; avaliação psicológica.

A convocação dos aprovados para matrícula no curso está prevista para ocorrer até 18 de janeiro de 2022. Já a data de início das aulas é 14 de fevereiro, de acordo com o cronograma.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações por meio do e-mail [email protected], além dos telefones (21) 2546-7007 e 2546-7132.

*Com informações da assessoria