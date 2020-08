Comunitários de Novo Aripuanã solicitam ambulancha para atender pacientes

Atendendo aos pedidos de moradores de comunidades rurais de Novo Aripuanã, o deputado Roberto Cidade (PV) apresentou requerimento à Secretaria de Saúde (Susam), solicitando aquisição de ambulanchas para atender à população.

O parlamentar relata que ao visitar o município recebeu o pedido dos comunitários, os quais alegaram dificuldades em acessar a sede da cidade em caso, principalmente de busca por atendimento a saúde, seja programada ou de emergência.

“São diversas comunidades, algumas bem distantes da sede do município e muitas não dispõem de acesso terrestre, o que dificulta o atendimento rápido, principalmente em situações de emergência”, defendeu Cidade.

Roberto Cidade lembrou ainda a responsabilidade do poder público em oferecer atendimento à saúde da população amazonense. “O Poder Público precisa resguardar a vida dos comunitários, garantindo a agilidade no atendimento médico de emergência, onde o tempo de atendimento é determinante para salvar vidas”, pontuou.

O parlamentar defende que é preciso ter um olhar diferenciado para as comunidades rurais dos municípios do interior. Ele relembra que em requerimento solicitou a Amazonas Energia, a regularização do serviço de energia elétrica há n15 comunidades de Novo Aripuanã, bem como, a má prestação dos serviços de telefonia móvel.

“Como um parlamentar que conhece a realidade do interior do Amazonas e por ter andado por diversas comunidades, durante toda minha vida, conheço de perto o que vivem os ribeirinhos. Precisamos ter um olhar diferenciado para tentar minimizar as mazelas do povo, que sofre com má prestação de serviços que vão desde o fornecimento de energia elétrica, água potável, entre tantos outros”, justificou.