Comunidades rurais de Manaus são beneficiadas com iluminação a LED

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), levou 200 novos pontos de iluminação a LED, à comunidade Agrícola da Paz, no ramal da Cooperativa, a 9ª a receber iluminação pública, e ao ramal do Pau-Rosa. Os locais têm acesso pela BR-174 (Manaus-Boa Vista), na zona rural da cidade.

Os serviços do programa “Ilumina Manaus Rural”, tiveram a fiscalização iniciada na última sexta-feira, 22/10, pela Seminf, por meio da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia).

Cerca de 80 famílias dessas comunidades estão sendo beneficiadas com o projeto de modernização da iluminação nas comunidades que estão sendo assistidas. São cidadãos que sofriam com a ausência de iluminação pública e viviam completamente na escuridão. Os serviços foram acompanhados e fiscalizados pelos técnicos UGPM – Energia.

O programa “Ilumina Manaus Rural” já instalou mais de mil pontos de iluminação a LED nas comunidades rurais da capital. A Agrícola da Paz também foi beneficiada pelo projeto “Uma luz para o esporte”, ação da UGPM – Energia, que já modernizou cerca de 120 espaços esportivos, e atualmente realiza a iluminação do entorno do campo de futebol da comunidade.

Pau-Rosa

Dando continuidade aos serviços na comunidade Pau-Rosa, todo o entorno da Escola Municipal Neuza dos Santos Ribeiro recebeu iluminação a LED. O local conta com uma grande circulação de pessoas e registro de muitos acidentes envolvendo animais peçonhentos, por conta da antiga falta de visibilidade.

Para o diretor da UGPM Energia, Robson Goiabeira, a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, é que a modernização da iluminação a LED chegue a todas as comunidades da cidade de Manaus, sobretudo as mais isoladas.

“É um trabalho de modernização em toda a comunidade, com a instalação de lâmpadas a LED. Priorizando o campo de futebol, único local de lazer da comunidade, que incentiva à prática de esportes e cuidados com a saúde, iniciativas que o prefeito vem estendendo por toda a cidade. Outro foco foi nas proximidades da escola do Pau-Rosa, onde os acidentes com animais peçonhentos eram frequentes, devido a falta de visibilidade. Agora a realidade é outra com a iluminação a LED que vai trazer qualidade de vida e segurança à população”, afirmou Goiabeira.

Só na comunidade Galileia, também localizada no ramal do Pau-Rosa, 70 pontos de iluminação foram instalados, nesse programa da UGPM Energia, que é pioneiro, e com isso, pela primeira vez, a Prefeitura de Manaus leva a modernidade da iluminação a LED às comunidades rurais de Manaus.

O senhor Aldemir Cruz é morador da comunidade há 17 anos e afirma que colocava um bico de luz na frente da casa dele para iluminar a frente da residência e se precisasse sair à noite, era sempre um transtorno.

“O sentimento é de gratidão, primeiro a Deus e depois ao prefeito David Almeida, porque estou sabendo que foi ele quem trouxe a luz para o nosso ramal e que vai mudar a vida da gente”, agradeceu o morador.