Comunidade indígena Terra Preta é beneficiada com o ‘Ilumina Manaus Rural’

A comunidade Terra Preta, às margens do rio Negro, na zona rural de Manaus, é a 10ª comunidade beneficiada pelo programa “Ilumina Manaus Rural”. Nesta quinta-feira, 10/2, foram instalados 50 pontos de iluminação a LED na comunidade, onde vivem quase 30 famílias indígenas que nunca tiveram acesso à iluminação pública. Os serviços foram fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia).

Lançado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, em maio do ano passado, o programa “Ilumina Manaus Rural” já instalou mais de 5 mil pontos de iluminação a LED em comunidades rurais da capital. Mais de 180 mil pontos de iluminação a LED foram instalados na capital e zona rural desde o início do programa.

O diretor da UGPM Energia, Robson Goiabeira, afirma que a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, é que a iluminação a LED chegue às comunidades mais isoladas da capital. “Levar iluminação pública de qualidade a todos os que ainda não têm é preocupação do prefeito David Almeida e do vice Marcos Rotta, para que possamos garantir a presença do poder público nessas comunidades da zona rural, como hoje está sendo feito aqui na comunidade indígena Terra Preta. Quem vive nos ramais e em áreas mais afastadas da nossa cidade foi muito negligenciado nos últimos anos, algo que não voltará a acontecer nessa gestão, pois estamos levando os serviços da prefeitura a locais onde eles nunca chegaram”, afirmou Goiabeira.

O programa “Ilumina Manaus Rural”, pela primeira vez na história, leva iluminação a LED para as comunidades rurais da capital. Outras dez comunidades já estão inseridas no cronograma para receberem a nova iluminação.