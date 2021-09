Comunidade do Nova Esperança vai ser beneficiada com ponte de 220 metros

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciou nesta terça-feira, 28/9, a construção de uma ponte na rua Álvaro Peres Filho, no Beco da Paz, bairro Nova Esperança, zona Oeste, com aproximadamente 220 metros de extensão, o que irá possibilitar maior segurança e trafegabilidade aos moradores.

Um efetivo de 20 servidores da Seminf realiza o trabalho, utilizando material que atende a todas as normas ambientais, garantindo uma maior durabilidade e segurança à população.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, o compromisso da gestão do prefeito David Almeida é melhorar a vida das pessoas.

“Aqui estamos construindo 220 metros de ponte, devolvendo à população o direito de ir e vir em segurança. A determinação do prefeito David Almeida é de que fosse construída uma ponte segura e eficiente, respeitando as normas ambientais. Diante das péssimas condições da antiga ponte, resolvemos construir uma nova ponte com um serviço de qualidade, que terá uma maior durabilidade”, assegurou Rotta.

As equipes da Seminf atuarão nos próximos dias também na revitalização de mais uma ponte no beco Efésios, bairro Nossa Senhora de Fátima 1, zona Norte de Manaus.