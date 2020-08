Comunidade do Livramento vai assistir o lançamento do filme ‘Vendo Boto’

Acontece neste sábado 15, as 19h, na comunidade do Livramento, a 16 quilômetros de Manaus, o lançamento do filme “Vendo Boto”, do diretor Nonato Tavares. O filme fala da lenda do boto já conhecida, mas com um toque próprio da região. Foi filmado junto a população da comunidade, destacando os artistas e lideranças indígenas Fidelis Baniwa e Rose Baré, com a direção do amazonense Nonato Tavares.

“O filme é resultado de umas oficina de trabalho de produção da primeira turma do Museu amazônico, ministrada pelo cineasta Thiago Morais, o tema também foi escolhido em equipe e foi filmada com os habitantes da comunidade do Livramento”, afirmou Nonato Tavares.

“A equipe foi muito receptiva e foi bom fazer uma releitura da lenda do boto que esta no imaginário popular , foi como tornar o boto mais humano, de forma lúdica, o boto encantado, a personagem principal que cativa as cunhas, desta vez é um indígena próprio da região”, finalizou Fidelis Baniwa.