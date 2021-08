Comunidade Bom Sucesso é beneficiada pelo programa ‘Ilumina Manaus Rural’

A comunidade Bom Sucesso, localizada à margem esquerda do rio Negro, a 80 quilômetros em linha reta da capital amazonense, é a nova beneficiada pelo programa “Ilumina Manaus Rural”. Nesta segunda-feira, 16/8, foram instalados 80 pontos de iluminação ao longo de toda a comunidade, onde vivem aproximadamente 500 pessoas que sofriam com a baixa qualidade da iluminação pública.

Os serviços foram acompanhados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio da Unidade Gestora de Abastecimento de Energia (UGPM – Energia). A comunidade tem como base a agricultura familiar e conta com uma localização privilegiada para o rio Solimões.

Para o diretor da UGPM Energia, Robson Goiabeira, a determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, é que a modernização da iluminação a LED chegue a todas as comunidades da cidade de Manaus, sobretudo as mais isoladas.

“Vai ser feito um trabalho de modernização em toda comunidade, com a substituição das luminárias antigas, arcaicas, nessa gestão serão todas substituídas por LED. Além da quadra, o campo de futebol, únicos locais de lazer, são algo que o prefeito vem estendendo por toda a cidade, incentivando a prática de esportes e cuidando da nossa saúde”, afirmou Goiabeira.

O programa “Ilumina Manaus Rural” já instalou 700 pontos de iluminação a LED, apenas nas comunidades rurais da capital. A comunidade Bom Sucesso também foi beneficiada pelo projeto “Uma luz para o esporte”, programa da UGPM – Energia que já modernizou quase 120 espaços esportivos, e hoje realiza a substituição das luminárias da quadra e do campo de futebol da comunidade por LED.

Morador da comunidade há 37 anos, Josias Amorim afirma que, com a baixa do rio, cresceu o número de cobras na comunidade, aumentando os acidentes por conta da iluminação precária do local, prendendo os moradores dentro das casas no período da noite. A chegada da iluminação a LED foi recebida com alegria por todos os moradores.

“O sentimento é de gratidão e alegria ao prefeito David Almeida que está valorizando, dando nome à zona rural. Acompanhei e pedi a vários prefeitos que olhassem com carinho por nossa comunidade, mas apenas o David Almeida, em um curto espaço de tempo, nos valorizou e nos honrou”, agradeceu o morador.

Qualquer comunidade rural que possua baixa tensão de energia pode ser beneficiada pelo projeto “Ilumina Manaus Rural”, que tem a meta de atender aproximadamente 50 comunidades rurais. O programa é pioneiro, pela primeira vez, a Prefeitura de Manaus leva a modernidade da iluminação a LED para as comunidades rurais da capital.