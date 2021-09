Compensa recebe obras de manutenção e implantação de infraestrutura

A Prefeitura de Manaus trabalha com várias frentes de obras de recuperação de vias, em todas as zonas da cidade, com a meta de levar melhorias preventivas aos moradores. As ações, programadas semanalmente, seguem um cronograma executado pelos servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Nesta quarta-feira, 15/9, as equipes reforçam os trabalhos de infraestrutura no bairro Compensa 3, zona Oeste da capital.

A rua do Areal está sendo totalmente recuperada, em 200 metros de extensão. As equipes da Seminf aplicam na área 20 toneladas de massa asfáltica, para recuperar a via, que é uma das principais rotas de acesso ao comércio no bairro. Na rua T4, o rompimento da rede de drenagem provocou uma erosão com abertura de uma cratera, comprometendo o fluxo do trânsito na via. O local recebe troca dos tubos danificados em uma extensão de 20 metros, que não recebia manutenção há anos.

Ainda no bairro Compensa 3, a Seminf atua na recuperação de uma rede de drenagem profunda, sendo que na rua Oscar Borel, as equipes de obras implantam 50 metros de drenagem superficial, mais meio-fio, sarjeta e calçada, serviço reivindicado há anos pela população, que sofre com a falta de calçada, se arriscando e dividindo a via com os veículos.

Simultaneamente, as equipes de obras do município trabalham na rua Xavier Marques, área que passa pela preparação de base, para receber 20 toneladas de massa asfáltica e ser toda revitalizada.

Segundo o engenheiro Emerson Costa, responsável pelo distrito de obras da área, a Seminf vem trabalhando com afinco, para proporcionar às comunidades um serviço de qualidade com mais durabilidade.

“Estamos trabalhando para resolver situações como essa e tranquilizar as pessoas sobre possíveis riscos. Temos várias frentes de trabalho, atuando simultaneamente, seja com revitalização de rua, implantação de calçadas, meios-fios e sarjetas, e recuperação de drenagem. Essa é uma determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito Marcos Rotta, para que apresentemos a solução dos problemas de maneira imediata”, concluiu Costa.

A Prefeitura de Manaus conta sempre com a ajuda dos moradores em toda a cidade, na identificação de áreas mais afetadas, para que as obras emergenciais sejam realizadas de forma célere.