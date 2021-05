Companhia aérea oferece teste PCR grátis nos voos entre Brasil e Europa

Os exames podem ser realizados em qualquer uma das 11 cidades em que a empresa opera no país. FOTO: Reuters

Obrigatório para quem viaja do Brasil para a Europa, o teste PCR para o novo coronavírus vai ser oferecido gratuitamente pela TAP a todos os passageiros com bilhetes da companhia. Os exames podem ser realizados em qualquer uma das 11 cidades em que a empresa opera no país.

A iniciativa é válida para passagens compradas até 31 de maio, pelo site da TAP ou via agências de viagens, para itinerários partindo do Brasil até 31 de julho.

Devido às questões sanitárias, a empresa também disponibiliza agora uma alteração sem custos nas reservas.

“O cliente precisa fazer um cadastro e se for elegível receberá um voucher para poder ter acesso a rede de laboratórios parceiros da TAP”, diz a empresa.

Embora os voos diretos entre Portugal e Brasil tenham sido retomados em abril, após mais de dois meses de proibição, só estão autorizadas viagens essenciais: aquelas destinadas a permitir o trânsito ou a entrada de cidadãos por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou humanitárias.

A entrada de turistas brasileiros está proibida, por determinação da União Europeia, desde março de 2020.

Além do teste PCR negativo, realizado 72 horas antes do embarque, os brasileiros precisam cumprir obrigatoriamente uma quarentena de 14 dias após desembarcarem em Portugal.

A quarentena para os passageiros que vêm do Brasil também é exigida para quem chega por meio de um voo com conexão em outro país ou pela fronteira terrestre com a Espanha. (FOLHAPRESS)