‘Como fazer o TCC’ é tema de curso aberto ao público na Nilton Lins

Temido por muitos universitários de todas as áreas, o Trabalho de Conclusão do Curso é o tema workshop “Não Sei Como Fazer meu TCC. Me ajuda?”, que a Universidade Nilton Lins promove no dia 28 de abril, a partir das 18h de forma presencial.

As inscrições estão abertas no endereço da universidade: www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/.

De acordo com o professor da instituição e um dos palestrantes do curso, Rodolpho Luiz Almeida, a principal dificuldade encontrada pelos estudantes é unir e consolidar todos os conhecimentos e informações adquiridas, com a metodologia e a linguagem científica necessária para elaboração do TCC.

“O curso é aberto e voltado não apenas para os alunos finalistas, mas também para todos aqueles que já estão na faculdade e começaram a planejar os seus trabalhos. Muito além de tirar dúvidas, iremos trazer novas propostas para simplificar o ambiente de pesquisa, de escrita e potencializar os resultados”, explicou o Almeida, que juntamente com a professora Katiuscia Cristhine Fonseca irá promover as atividades que tem um total de 100 vagas disponíveis.

Ainda de acordo com o professor, além do TCC, o workshop também é destinado para estudantes de pós-graduação e de outras especializações que tenham interesse em publicar suas pesquisas e desenvolver outras atividades acadêmicas.

Palestra

Abril é o mês de conscientização sobre o Autismo e para marcar a data, a Universidade Nilton Lins promove na próxima sexta-feira (15), a palestra “O Serviço Social e o Acesso aos Direitos do Autista”, com a professora Gerleane Freitas Andreocci, na sede da própria instituição, no bairro Parque das Laranjeiras, em Manaus.

Ainda este mês, dentro da programação de cursos e palestras promovidas pela Nilton Lins, acontece no dia 25 a palestra “Benemerência, Assistencialismo e Responsabilidade”, com a professora Renata da Costa Sales.

Todos os eventos são abertos ao público e as inscrições podem ser feitas no site www.cursosextensao.niltonlins.br/Cursos/.

Com informações da assessoria da Universidade Nílton Lins