Como espionar o Facebook Messenger do cônjuge trapaceiro?

Desconfia que o seu marido ou esposa está “pulando a cerca”? Isso não é nada agradável. Principalmente porque a suspeita em si não representa um fato concreto. Na falta de provas o suposto trapaceiro ainda não é culpado. Afinal, somos inocentes até que provem o contrário.

Mas, então como comprovar que o parceiro é infiel? Vem com a gente que nesse artigo contamos uma das melhores estratégias para você encerrar esse caso com sucesso.

A revolução da paquera

A tecnologia revolucionou o mundo, no ramo da paquera não foi diferente. Antigamente, flertar era bem mais difícil. O pretendente tinha que ralar para conquistar seu alvo. Presentes, flores, conversar no portão sob o olhar atento dos pais pela janela da sala, tudo isso dava trabalho. Mas, convenhamos que era muito bom!

Paquerar, nos dias de hoje, se faz sem nem precisar conhecer o indivíduo. As redes sociais e alguns aplicativos são recursos perfeitos que viabilizam os flertes. Mas com a revolução da paquera, também veio a modernização da infidelidade.

Às vezes, uma conversa inocente se torna um caos. E, em um mundo onde o Facebook dominou a conexão de pessoas, nada impede da rede social sugerir amizade com aquela antiga namorada dos tempos de colégio do seu marido ou com aquele deus grego da academia da sua mulher.

Mas, onde fica a confiança?

Bom, a confiança é a base de qualquer relacionamento, certo? Com certeza, mas a fidelidade também é um dos alicerces mais importantes para a maioria das pessoas que prezam por uma relação monogâmica.

Seríamos seres humanos perfeitos havendo compreensão de que quem trai ou trapaceia, só está fazendo mal para si mesmo. Mas quando o coração (ou o orgulho) está envolvido, a história muda.

Ninguém quer ser trapaceado ou passado para trás. Por isso, mesmo que não tenha havido traição de fato, conversas insinuantes pela Internet deixam qualquer cônjuge de orelha em pé.

O Facebook Messenger é um canal

O Facebook Messenger é um dos canais mais usados para comunicação de amigos e parentes. Ele também é perfeito para conversar com aquela pessoa que geralmente causa discórdia dentro dos relacionamentos mais saudáveis.

No Messenger do Facebook, é possível trocar mensagens, fotos, áudios e até fazer ligações. Com tantos ex-namorados e antigos rolinhos, não há quem não fique com a pulga atrás da orelha. Você percebeu que o mozão anda meio suspeito quando conversa no Messenger do Facebook? Então veja o que fazer para investigar uma possível traição.

Como espionar Facebook

Uma esposa ou marido pode rastrear o smartphone de seu cônjuge usando o aplicativo espião de celular. Com ele é fácil comprovar se algum “Ricardão virtual” anda rondando o Facebook Messenger do seu parceiro ou se o cônjuge está traindo.

Vários aplicativos espiões, quando instalados no celular alvo, coletam e enviam todos os dados e arquivos compartilhados. Você ficará sabendo para quem o parceiro liga ou com quem troca mensagens pelo Messenger do Facebook. Ainda poderá ler o teor dessas conversas.

Para instalar um aplicativo espião, você precisa ter acesso ao celular do companheiro pelo menos uma vez. Mas depois de instalado o app pode ficar oculto. Seu namorado/a nem vai saber que você está de olho aberto, mesmo que seja virtualmente.

Além dos conteúdo trocado no Facebook Messenger, os apps espiões também coletam informações de diversos outros serviços existentes no celular:

SMS trocados

Conversas e áudios do WhatsApp

Posts das redes sociais

Directs do Instagram

Chamadas recebidas, perdidas e efetuadas

Snapchat

Um aplicativo espião também coleta dados de outros apps de paquera instalados, como por exemplo o Tinder, outro vilão que vive estremecendo a base das relações mais estáveis.

