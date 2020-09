Comitê realiza palestra gratuita sobre registro de candidaturas, cotas de gênero e impugnações

“Registro de candidaturas eleitorais, cotas de gênero e impugnações” é o tema da palestra gratuita que será realizado pelo Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral/Amazonas, em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE, no dia 15 de setembro, às 16h, de forma totalmente virtual, com transmissão pelo Canal do YouTube do Conselho Regional de Administração – CRA/AM.

Com o formato de Webinar, a palestra tem como objetivo expor obrigações legais dos partidos políticos e dos candidatos nos processos de registros de candidaturas, os requisitos para pedidos de impugnações e o marco legal e social da cota de gênero.

A palestrante será a promotora eleitoral do Ministério Público do Amazonas, Karla Cristina da Silva Souza e terá como mediador o Presidente do Conselho Regional de Administração do Amazonas, Adm. Inácio Guedes.

O evento faz parte de uma série de atividades online que o Comitê de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral/Amazonas, em parceria com o MCCE Nacional, irá promover nesse segundo semestre de 2020, com o intuito de orientar o cidadão sobre o as eleições municipais deste ano.

O que é? Webinar: “Registro de candidaturas eleitorais, cotas de gênero e impugnações”

Data: 15/09/2020

Horário: 16h

Como Participar: Transmissão ao vivo pelo Canal CRA-AM Play no YouTube (Link: www.youtube.com/craamplay)