Comitê Anticorrupção para as eleições de 2022 será lançado nesta quarta

O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção lança neste dia 20 de abril, às 10h, na Cúria da Arquidiocese de Manaus, suas atividades que serão desenvolvidas para o processo eleitoral das eleições gerais de 2022, com a participação de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas, do Conselho Regional de Economia – Corecon, do Conselho Regional de Administração – CRA, do Conselho Regional de Contabilidade – CRC, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, da Federação Nacional dos Jornais e a Arquidiocese de Manaus na pessoa do Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Ulrich Steiner, e demais padres e leigos integrantes.

Na programação será anunciada a realização do Curso de Multiplicadores de Voto Consciente nas versões digital, presencial, via programa radiofônico e podcast, para alcançar o maior número possível de eleitores do Amazonas; a apresentação do Grupo de Trabalho de Combate à violência política contra a mulher; temas das lives que acontecerão uma vez por mês até julho, após esse mês será quinzenal, sobre a conscientização do voto consciente, o voto ético, eleições limpas e o Direto Eleitoral; a apresentação da Carta de Compromisso para que os candidatos ao governo assinem; e agenda de debates entre os candidatos ao Governo do Amazonas.

Sobre o comitê

O comitê de entidades da Sociedade Civil ligado ao Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral foi criado com o objetivo de propor normas, realizar atividades de fiscalização e promover ações educativas destinadas a tornar o sistema político brasileiro mais inclusivo, com eleições limpas e transparentes. Para tanto, promove ações de educação política, fiscalizamos e comunicamos a ocorrência de crimes de corrupção aos órgãos competentes para apuração e propositura das medidas judiciais cabíveis. No Amazonas, o Comitê é formado pela Arquidiocese de Manaus, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Economia e Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas.