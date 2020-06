Comissões técnicas da CMM vão se reunir para zerar pauta relacionada ao coronavírus

As comissões da Câmara Municipal de Manaus (CMM) se reunirão nos próximos dois dias (quinta e sexta-feira, 4 e 5 de junho) para analisar os projetos relacionados ao coronavírus. O pedido foi feito pelo presidente Joelson Silva (Patriota), no começo da Sessão Plenária Virtual desta quarta-feira (3/6), com o objetivo de zerar a pauta relacionada ao vírus. “Quero zerar a pauta relacionada à Covid-19, antes do nosso retorno ao trabalho presencial na Casa Legislativa, pois são projetos de extrema importância para minimizar os impactos causados por esta pandemia”, enfatizou Joelson Silva.

Segundo o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), vereador Dante (PSDB), houve uma reunião na última terça-feira (2/6) e os membros da CCJR estão de prontidão para qualquer nova reunião que for convocada. “Já nos reunimos na terça, logo cedo, e sendo necessário vamos nos reunir ainda esta semana para deixar sempre a pauta atualizada”, informou.

O presidente da Comissão de Transporte, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, vereador Rosivaldo Cordovil (PSDB) já convocou os membros para uma reunião nesta quinta-feira (4/6) para analisar projetos e emitir os pareceres técnicos. “Vamos nos reunir nessa quinta, para analisar alguns projetos relacionados ao coronavírus, dentre outros, é necessário esse esforço conjunto para lutarmos contra essa doença”, afirmou o parlamentar.

Outras comissões como a de Economia, Finanças e Orçamento, de Saúde, de Serviços Públicos, também devem se reunir para dar parecer aos Projetos de Lei apresentados.

As reuniões dos membros das comissões técnicas também são reuniões virtuais, seguindo a orientação das autoridades da área de saúde de não promover aglomerações para evitar a disseminação do coronavírus.