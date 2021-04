Comissão luta por prioridade na vacinação de PcDs

O vereador Rodrigo Guedes (PSC), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPCD) da Câmara Municipal de Manaus (CMM), se reuniu com os vereadores Thaysa Lippy (PP), Eduardo Assis (Avante) e Yomara Lins (PRTB), membros da COMPCD, nesta terça-feira (27), para discutir, entre outros assuntos, a antecipação da vacinação contra a Covid-19 das PcDs.

De acordo com Rodrigo Guedes, a Comissão irá atuar junto ao “Movimento Pessoa com Deficiência: VACINA, JÁ!”, um movimento de entidades que cobram a priorização da vacinação de PcDs no Plano Nacional de Imunização, desenvolvido pelo Governo Federal. O vereador afirmou que também deve ingressar na Justiça para garantir que esta luta seja alcançada.

“Foi definido como a primeira das nossas ações e prioridades, participar do movimento nacional Pessoa com Deficiência: VACINA JÁ!, que é um movimento de várias entidades do Brasil inteiro que estão lutando e cobrando para que as PcDs sejam priorizadas no Plano Nacional de Imunização, já que atualmente ocupam o 15º grupo prioritário no Plano”, ressaltou o vereador.

Durante esta primeira reunião da Comissão, outros temas discutidos pelos parlamentares foram a importância de se fiscalizar o cumprimento das leis que garantem a inclusão e acessibilidade de PcDs de órgãos municipais e em empresas do distrito industrial, para garantir que estas pessoas estejam sendo incluídas no quadro de funcionários.

*Com informações da assessoria