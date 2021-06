Comissão de Esporte e Lazer da Aleam leva Caravana Solidária para Tabatinga

A Comissão de Esporte e Lazer de Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), presidida pelo deputado estadual Abdala Fraxe (Podemos), realiza nesta quinta e sexta-feira (24 e 25), em Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus) uma Ação Social da Caravana Solidária. O projeto de iniciativa do parlamentar oferece serviços de cidadania para a população com dificuldades de acesso.

De acordo com o deputado, a Caravana Solidária conta com o apoio de parceiros como Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM), Instituto de Identificação para emissão de Carteira de Identidade, Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e outros serviços.

“Iremos fazer a ação em dois dias para que a população tenha acesso aos serviços de forma tranquila. Já levamos a Caravana para alguns bairros da nossa capital. Para o interior, é a primeira vez que vamos levar, esperamos que em breve possamos atender também outros municípios”, completou Fraxe.