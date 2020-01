Comissão da Mulher promove movimento de combate à depressão no Largo de São Sebastião

Com foco na saúde mental, a vereadora Mirtes Salles (PL) irá levar nesta quarta-feira (29/1), para o Largo de São Sebastião, Centro, o “Movimento de Combate à Depressão e ao Suicídio”, evento alusivo ao Janeiro Branco, mês de incentivo aos cuidados com a saúde mental.

A ação é coordenada pela Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus (CMM), que é presidida pela vereadora Mirtes Salles.

Durante o evento será distribuído material da campanha em formato de folder, com informações sobre os sintomas de ansiedade, dicas para sair da depressão e quando procurar um psicólogo.

A campanha irá encerrar com a iluminação especial do Teatro Amazonas, na cor da campanha. A iluminação faz parte da programação da Secretaria do Estado da Cultura dentro do Janeiro Branco.