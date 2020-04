Comissão da Mulher da CMM promove feira virtual para ajudar mulheres empreendedoras

A pandemia do coronavírus mudou o mundo, obrigando as pessoas a viver em isolamento social, deixando alguns sem trabalho e renda. Diante dessa nova realidade, a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus (CMM) se adaptou e promoverá a 1ª Feira Virtual da Mulher Empreendedora. O evento ocorre a partir deste sábado (25/4), capitaneada pela presidente da Comissão da Mulher da CMM, vereadora Mirtes Salles (Republicanos). A feira, que acontecia presencialmente toda quarta-feira, na Ponta Negra, tendo sua última edição no dia 4 de março, foi suspensa, por conta da pandemia e substituída por uma grande feira virtual.

Segundo a vereadora Mirtes Salles, a Feira Virtual da Mulher Empreendedora é aberta a todas as mulheres que pretendem divulgar seus produtos, ou seja, não existe um número limitado de mulheres empreendedoras que vão expor suas peças no evento que ocorrerá pelo Instagram, no perfil @mirtessallesoficial e também na fanpage da parlamentar, permitindo que elas possam manter contato com os atuais e futuros clientes.

A divulgação nas plataformas não se limitará ao período da quarentena, mas contará com atualizações durante todo o ano, permitindo que qualquer mulher participante possa comercializar seus produtos.

“O importante é abrir novos espaços para essas pessoas que não tem como participar de feiras presenciais, frequentar lojas ou até trabalhar como ambulantes, por conta do decreto que prevê o afastamento social”, disse Mirtes Salles.

A vereadora informa ainda, que as empreendedoras podem divulgar qualquer tipo de produto, que estejam comercializando para sustentar a família, nesse momento difícil. Mirtes acredita que essa é uma forma a mais de incentivar o empreendedorismo feminino nos tempos atuais.

Como participar

As interessadas em participar da Feira Virtual da Mulher Empreendedora devem entrar em contato com a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da CMM através do WhatsApp (92) 99174-5600 ou (92) 99521-6022, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, para informar qual tipo de produto quer divulgar e receber as orientações sobre como proceder para participar.