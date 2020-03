Na segunda-feira (2), no Palácio de Justiça, localizado na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus, a Comissão da Mulher Advogada (OAB/AM) e Universidade Federal do Amazonas (UFAM) lançaram o aplicativo SOS [email protected], desenvolvido pelo Instituto de Computação (ICOMP) em parceria com o projeto Cunhantã Digital, tendo apoio da Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação. O evento deu início a programação de março, o mês da mulher, tendo contado com a participação de magistradas, advogadas, parlamentares e representantes de delegacias, além de universidades locais.

A Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB/AM, Dra. Glaucia Soares, destacou a importância deste aplicativo em defesa das mulheres em plataformas digitais de modo gratuito. Ele é acessível de qualquer celular, até versões menos avançadas. Desta forma alcançando um público maior e que precisa ter acesso a essas tecnologias, sendo um serviço de utilidade pública no enfrentamento à violência contra as mulheres.

Em seguida, foram homenageada várias profissionais mulheres de destaque no Amazonas com trajetória valorosa de serviços relevantes à Justiça e sociedade na defesa dos direitos femininos. A vice-presidente da OAB/AM, Dra. Grace Benayon, destacou o trabalho da Comissão da Mulher Advogada na defesa e pela valorização da mulher no Amazonas.

“É mais uma ferramenta disponível para proteção das mulheres que pode ser utilizada em situações de perigo. É de fácil acesso, conectando rapidamente números da segurança pública, como polícia. Fazendo parte de um projeto criado em parceria com as Comissões da Mulher Advogada e de Inovação”, disse Rosiane Freitas, doutora em ciência da computação e líder da equipe que desenvolveu o aplicativo.