Comércio terá horário diferenciado no feriado do dia 24/10, Aniversário de Manaus

A Fecomércio AM informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus, no feriado do dia 24/10, Aniversário de Manaus.

Dia 24/10 (sábado)

Comércio da Região Central – das 9h às 13h (horário sugerido).

Shoppings:

Amazonas – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas e praça de alimentação – 14h às 20h;

Manauara – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

Millennium – Lojas – 14h às 21h – Praça de Alimentação – 12h às 21h;

Ponta Negra – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

São José – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 20h;

Sumaúma – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas, áreas de lazer e praça de alimentação – 10h às 22h.

Supermercados:

Manterão os horários normais.