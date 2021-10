Começam as convenções para eleição suplementar em Coari

Os três candidatos que concorrem na eleição suplementar para prefeito de Coari fizeram convenções neste sábado (30/10). Keitton Pinheiro reuniu os correligionários no ginásio Geraldo Granjeiro. Robson Tiradentes foi ao Ginásio GM. E José Henrique de Oliveira Freitas, o Zé Henrique, concentrou no ginásio Natanael Brasil.

A cidade tem grande movimentação eleitoral dos três candidatos. O pleito será realizado dia 5 de dezembro. Hoje (30/10) é o último prazo para as convenções, de acordo com resolução aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM).

A eleição acontece porque o prefeito Adail Filho, eleito em 2016, teve o mandato cassado. A Justiça Eleitoral entendeu que ele constituiria o terceiro mandato no núcleo familiar. O pai, ex-prefeito Adail Pinheiro, também cassado, foi sucedido por Adailzinho. Depois disso, o Filho conseguiu a reeleição, mas nem chegou a tomar posse.

Disputa

O pleito iniciou com forte polêmica entre os candidatos. Keitton Pinheiro, que é primo de Adail Filho e ex-vice-prefeito dele, em 2016, representa a família Pinheiro e entrou no confronto com Robson. Este, sobrinho do jornalista Ronaldo Tiradentes, da Rede Tiradentes, tem um programa de rádio local fazendo oposição à família do adversário.

O ex-presidente da Câmara Municipal Zé Henrique, no entanto, tem lutado para quebrar a bipolarização e se apresentar como “terceira via”. Ele obteve o apoio da oposição aos Pinheiro em Coari, ligada às famílias Mitouso, do ex-prefeito Arnaldo Mitouso, Medeiros, Cavalcanti e Torres.

Lideranças

Entre as lideranças estaduais, o ex-governador Amazonino Mendes, que apoia Keitton Pinheiro, foi o único a aparecer. Foi à convenção do candidato para dizer que ele tem o apoio “das maiores lideranças políticas do Amazonas”.

Outro que apareceu em solo coariense foi o presidente estadual do PT, deputado estadual Sinésio Campos. Foi à convenção de Robson. O governador Wilson Lima também estaria apoiando o candidato, embora o apoio ainda não tenha sido formalizado oficialmente.

A luta pelo voto em Coari, que se estende até o 5 de dezembro, tem importância para a eleição de governador, ano que vem. O Município é um dos maiores colégios eleitorais do Estado e costuma votar majoritariamente em um único candidato. (PMS)