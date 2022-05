Começa venda dos ingressos para Guarani e Vasco na Arena da Amazônia

Um dia após ser confirmado Guarani e Vasco em Manaus, foram divulgados os valores e locais de vendas dos ingressos do duelo da oitava rodada da Série B do Brasileirão, que ocorre na quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia. Para conseguir meia-entrada, basta o torcedor levar 1kg de alimento não-perecível.

As vendas on line estão disponíveis a partir desta quinta (12), com ingressos que variam de R$ 80 (meia) a R$ 240 (inteira). Além disso, o torcedor pagará taxas que variam de R$ 12 a R$ 24. Mais informações no site meubilhete.com. Já a venda física inicia nesta sexta (13), em horário comercial, em dois locais: na bilheteria da Amadeu Teixeira e na Loja Gigante da Colina.

Vale lembra que, para quem comprar o ingresso de forma on line, terá o direito à meia-entrada se levar o alimento não-perecível no dia do jogo. Já quem comprar em loja física, precisa levar o alimento no ato da compra.

Para a arquibancada (setor único), o valor de inteira do ingresso é de R$ 160 e com meia-entrada de R$ 80. Já arquibancada central custa R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia). O camarote está de R$ 300 (valor integral) e R$ 150 (meia).

A última vez que o Vasco esteve em Manaus foi em 2019. Na ocasião, empatou em 1 a 1 com o Corinthians, pela terceira rodada da Série A daquele ano. Na Série B do Brasileiro deste ano, o Guarani é o 16º, com 6 pontos, e o Vasco ocupa a 5ª posição, com 10 pontos.

*Com GE