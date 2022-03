Começa segunda etapa de curso técnico de enfermagem para indígenas de Careiro da Várzea e Autazes

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual do Índio (FEI), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), deu início à segunda etapa do curso técnico de enfermagem na comunidade indígena Mura Aldeia Santo Antônio, no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus).

Para o diretor-presidente, Zenilton Mura, o início da segunda fase do curso é a realidade de mais um objetivo alcançado pelos estudantes indígenas.

“Estamos muito felizes de fazer isso acontecer, pois sabemos que muitos indígenas que moram distante da capital têm o sonho de fazer cursos técnicos, e levar para dentro das aldeias é a realização de um sonho para eles e para nós servidores” , disse.

Para prestar apoio aos alunos que iniciaram esta nova fase neste mês de março, a FEI realizou a entrega de gêneros alimentícios aos alunos indígenas do curso técnico, para proporcionar o incentivo nos estudantes que se alimentam na aldeia em virtude da jornada de educação integral.

O curso profissionalizante foi solicitado em 2015 pela Organização de Lideranças Indígenas Mura de Careiro da Várzea (OLIMCV). Em razão da demanda, a FEI e o Cetam se planejaram e puderam oferecer o curso, que tem 18 meses de duração.

As aulas são voltadas totalmente para indígenas de 14 aldeias de Careiro da Várzea e Autazes (a 113 quilômetros de Manaus), que passaram por um processo seletivo para que pudessem iniciar o aprendizado.

