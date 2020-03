Começa reintegração de posse no Monte Horebe

Desde as primeiras horas desta segunda-feira (2), a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) está mobilizando um aparato de 800 servidores para cumprir a reintegração de posse na invasão Monte Horebe, zona norte.

Por conta da operação policial, foram montadas barreiras estratégica e só tem acesso ao local quem comprovar ser morador, além de serem feitas revistas minuciosas em quem transita na área. A imprensa não teve autorização para entrar no local.

Moradores mantiveram em contato com a redação do Blog da Floresta informando que o clima é de “calma aparente”, pois apesar das negociações já terem iniciado objetivando uma retirada pacífica, as pessoas que ali se encontram garantem que não irão desocupar a área.

Segundo levantamento feito pelo Governo do Amazonas, aproximadamente mil pessoas devem ser retiradas da ocupação irregular, existente desde 2015. Após uma triagem, as famílias serão encaminhadas à unidade do Colégio Militar da PM localizada na rua Rio Piorini, no Viver Melhor.