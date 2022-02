Começa processo eleitoral para reitor e vice da UEA; edital é divulgado

A Comissão Eleitoral Geral da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta segunda-feira (07/02), o edital 14/2022 – GR/UEA, referente ao processo de eleição direta para os cargos de reitor e vice-reitor da instituição. Poderão candidatar-se aos cargos, professores efetivos que trabalhem em regime de 40 horas semanais. Para conferir o edital, acesse uea.edu.br.

Estarão aptos para votar docentes efetivos e ativos, substitutos, temporários e visitantes dos cursos de graduação e de pós-graduação; Técnico-administrativos efetivos, temporários (Regime Administrativo Diferenciado) e comissionados, Procuradores Jurídicos; discentes de graduação e pós-graduação.

O processo de eleição acontecerá por meio de voto secreto, sempre que possível em urnas eletrônicas e/ou em cédula impressa, de acordo com as normas estabelecidas no Edital.

As inscrições serão realizadas no período de 14 a 18 de fevereiro, pelo e-mail [email protected]. No ato da inscrição, o candidato deve preencher o formulário correspondente e anexar os documentos exigidos no edital.

De acordo com o cronograma, a votação acontecerá no dia 23 de março. A divulgação do resultado deverá acontecer no dia 31 de março. As regras para propaganda, divulgação e financiamento, bem como o cronograma do processo eleitoral na íntegra podem ser conferidos no edital.

Link Edital 14/2022 – GR/UEA:

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5243

*Com assessoria