Começa hoje o Arraial do ViaNorte com shows, quadrilhas e comidas típicas

O “Arraial da Alegria ViaNorte” começa hoje (3), a partir das 18h, com quadrilhas, barracas com comidas típicas, brincadeiras, muita diversão e ainda shows de bandas locais, com entrada gratuita, no estacionamento do shopping Manaus ViaNorte.

Neste fim de semana, o arraial será realizado hoje e sábado, das 18h às 22h, e no domingo, 5 de junho, das 18h às 00h, com shows das bandas “Xote com Pimenta”, “Xote Real” e “A Tropa”, apresentando sucessos de forró, xote e outros ritmos dançantes.

O grupo “Xote com Pimenta”, composto pelos cantores Watyla Melo, Frankinho e Biel Lima, é a atração desta sexta-feira. Já no sábado, dia 4, a banda “Xote Real”, liderada pelo vocalista Dinho Mello, mistura grandes hits conhecidos do público com o forró da região. No domingo, a banda “A Tropa”, com os cantores Myster Kallil e Mallu Mozão, agitará o público com muito forró e hits que estão fazendo o maior sucesso nas principais plataformas musicais.

O “Arraial da Alegria ViaNorte” terá também a apresentação das quadrilhas: Cômica Os Mercenários na Roça, Quadrilhas 7 Quedas, Ciranda Imperatriz, Quadrilha Cômica Oz Pimpolhoz Show, Quadrilha Manto Azul, Quadrilha Cômica Esquadrão Elite, Ciranda Tradição do PQ10 e Caipira Na Roça.

“Nossa expectativa para iniciar a festa está muito alta. Preparamos uma programação completa, com shows de grupos conhecidos de Manaus, apresentações culturais e atividades juninas que, com certeza, vão trazer aos nossos clientes e à população da região muita diversão, com as maravilhas que só a época junina tem”, comenta a gerente de marketing do centro de compras, Natalia Zerbini.

Com informações da assessoria