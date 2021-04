Começa a ‘Semana do Frete Grátis’ no e-commerce

Celebrado dia 28 de abril, o dia do frete grátis será celebrado durante toda esta semana, de domingo (25) até sexta-feira (30). Por isso, quem estiver pensando em comprar pela internet, é bom ficar ligado, para garantir as melhores condições.

Segundo o Webshoppers, relatório de maior credibilidade sobre o comércio eletrônico brasileiro, o Dia das Mães de 2020, por exemplo, registrou um crescimento de 68% nas vendas online em relação ao ano anterior. Todas as datas especiais, juntas, ampliaram as vendas pela internet em 91%. E as ações promocionais, como o Dia do Consumidor (15 de março) e o Dia do Frete Grátis, são fortes aliadas.

Nascido em 2008, nos EUA, onde é conhecido como “Free Shipping Day”, o evento vem ganhando força no Brasil ano após ano. Afinal, não há dúvidas sobre a boa receptividade do público em ter entrega livre de cobranças. Diferentemente do calendário americano, cujas ações são programadas para dezembro, aqui a estratégia é contrabalancear com a chamada “Black Friday”, que acontece em novembro. Ou seja, se temos o impulsionamento das vendas por meio das liquidações em massa depois do meio do ano, o foco, no primeiro semestre, é no quesito entrega.

Despesas com frete, sem dúvida, são um dos fatores determinantes para que uma compra seja concluída ou não. Pesquisa feita pela Social Miner em parceria com a Opinion Box, aponta que uma taxa de frete ruim leva 55% do público a abandonar o carrinho.

Portanto, ações como o Dia do Frete Grátis tendem a ser bastante impactantes para lojas virtuais que realmente estejam dispostas a oferecer o benefício. Algumas empresas disponibilizam a promoção em todos os setores, outras, apenas em determinadas categorias de produtos. Da mesma forma, nem todas oferecem custo zero de entrega para todo o Brasil, restringindo apenas para as regiões para as quais mais vendem.

Segundo a Escola de E-commerce, “o objetivo dessas ações promocionais é gerar mais vendas, fazer com que o estoque gire, conquistar novos clientes e aumentar o faturamento”.

De acordo com o veículo, que presta consultoria de vendas online, as lojas devem assegurar que o cliente tenha conhecimento sobre a campanha de frete grátis. Isso significa garantir que os anúncios estejam no ar durante todo o período.

“É interessante focar em mais de uma mídia, sempre pensando em onde sua persona está. Estratégias de Facebook e Instagram são mais que necessárias, se fizer sentido com seu público, claro. Além dos anúncios realizados com Google Ads e Google Shopping”, orienta.

Eleita a melhor empresa de logística para e-commerce de 2020, pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM), a Melhor Envio destaca: “Fique atento para o custo do frete não ser maior do que a margem de lucro, ou é prejuízo na certa”. Uma tática interessante, segundo a plataforma, é definir quais produtos vão fazer parte da ação promocional. “Os mais leves e com maior ticket médio são as melhores opções”, sugere. (D24AM)