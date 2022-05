Começa 1º ‘Feirão de Emprego’ no Casarão da Inovação Cassina

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), iniciou, nesta terça-feira, 10/5, a 1ª edição do Feirão de Emprego, promovido pelo Sine Manaus, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro, zona Sul da cidade.

As atividades iniciaram às 8h, com quase 100 participantes. A expectativa é de que mais de 250 candidatos que passaram previamente por triagem e pré-seleção, por intermédio do Sine Manaus, devam comparecer ao Feirão. O secretário da Semtepi, Radyr Júnior, destacou que essa ação acontece em alusão ao “Mês do Trabalhador”.

“É uma oportunidade nova, para dar evasão a essa demanda que existe dos empresários, mas também de focar na qualidade e fazer uma seleção mais direcionada para pessoas que têm perfil para essas vagas. Esse trabalho exitoso vem sendo feito desde o ano passado. Aqui em Manaus, temos o Sine mais eficiente do país”, afirmou o secretário.

Entre as vagas de emprego ofertadas estão Auxiliar de Produção, Vendedor Interno, Auxiliar de Limpeza, Artífice de Manutenção, Motorista Carreteiro, Assistente Contábil, Analista de Departamento Pessoal, Orçamentista, Líder de Frota e Ajudante de Motorista.

“Foram 88 vagas ofertadas, que também podem duplicar, dependendo da demanda que for apresentada. Esse é o 1º Feirão que o Sine Manaus está fazendo, e vamos programar outras ações, em que as pessoas vão poder ir diretamente ao local, para concorrer às vagas” reforçou o diretor do Sine Manaus, Leandro Neves.

Representantes das empresas Tomatec Montadora, TV Lar, MD Vieira, M2 Consultoria e Desafio RH estarão presentes no local. As atividades seguem até esta quarta-feira, 11/5, para o público que não conseguiu atendimento ao longo desta terça-feira.

*Com assessoria