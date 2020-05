Combate às síndromes gripais é reforçado com a clínica da família Carmen Nicolau

Sem medir esforços no combate à Covid-19, o prefeito Artur Virgílio Neto entregou nesta quarta-feira (6), a clínica da família Carmen Nicolau, no bairro Lago Azul, zona norte da cidade. A nova unidade, que está localizada ao lado do hospital municipal de campanha Gilberto Novaes, será um reforço no combate ao novo coronavírus, e já começa a operar a partir desta quinta-feira (7).

Em uma inauguração simbólica, o prefeito, que estava acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, enfatizou a importância de estar inaugurando a clínica para ser um mais um suporte ao hospital de campanha municipal. O padre Charles Cunha realizou uma bênção nas dependências da clínica, durante a abertura da unidade, e pediu proteção para todos os profissionais de saúde que trabalharão no local.

“Antes de mais nada, uma saudação a todos os profissionais da saúde. Meu agradecimento eterno a eles. A pandemia parou tudo, mas não nos parou, pois estamos aqui inaugurando uma unidade nova. E também seguimos com o hospital que o povo de Manaus já confia pela qualidade do atendimento. Só vamos parar no final desta luta, que deve ter como vencedor o povo de Manaus”, destacou o prefeito.

Arthur também evidenciou os resultados positivos relacionados ao funcionamento do hospital de campanha municipal, fruto de uma iniciativa da Prefeitura de Manaus, em parceria com o grupo Samel e o instituto Transire. Funcionando desde o dia 13 de abril, o hospital opera com 124 leitos, sendo 38 Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e já contabiliza 134 altas.

Nova unidade

Com a capacidade mensal de sete mil atendimentos, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h, e aos sábados e domingos, de 8h às 18h, com profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentre outros.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explicou que a clínica da família Carmen Nicolau será mais uma unidade preferencial para atendimento às síndromes gripais, totalizando 17 Unidades Básicas de Saúde com essa finalidade no município de Manaus, nas quais o usuário pode ser atendido por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.