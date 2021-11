Combate às queimadas em Manaus vira tema de peça teatral de alunos da educação infantil municipal

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu, nesta quinta-feira, 4/11, mais uma ação da campanha de Combate às Queimadas, em que alunos da educação infantil, da Escola Municipal Maria do Céu, no Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus, apresentaram uma peça teatral de fantoches, sobre preservação do meio ambiente e combate às queimadas.

A apresentação dos alunos é resultado da formação de agentes multiplicadores da campanha “Manaus Sem Fumaça: diga não ao fogo”, que ocorreu no início de setembro e foi direcionada aos profissionais da rede municipal de ensino, por orientação do prefeito David Almeida.

Os estudantes apresentaram personagens que passaram informações sobre a conservação do meio ambiente e mensagens importantes sobre o cuidado com as florestas e os resíduos sólidos.

Norma Angélica, diretora da escola Maria do Céu, afirmou que o objetivo da atividade foi alertar as crianças sobre o quanto é prejudicial a prática de queimadas. “Nós temos que educar as crianças desde pequenas, para que, quando elas cresçam, possam proteger o nosso meio ambiente”, enfatizou.

Crime

Considerada como crime ambiental, a queimada pode resultar em multa de até R$ 10,5 mil, de acordo com a Lei n° 9.605/98, artigo 54. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os focos de incêndio no bioma Amazônia, acumulados desde o começo do ano até o dia 22 de agosto, somam 32.006 registros. No ano passado, considerando o mês de agosto inteiro, foram 44.013 focos de incêndio.

Na tentativa de impedir um cenário ainda mais drástico na capital amazonense, a gestão municipal vem desenvolvendo campanha de conscientização e ações de educação ambiental, com material informativo na mídia e equipes com orientações, distribuídas pela cidade.

“Estamos trabalhando desde o mês de junho, quando realizamos o “Junho Verde”, um mês alusivo ao meio ambiente”, lembrou o chefe da Divisão de Educação Ambiental da Semmas, Raimundo Araújo.