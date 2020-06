Combate à violência contra os idosos deve ser intensificado no período de isolamento social

No Estado do Amazonas há hoje mais de 390 mil idosos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Manaus, são mais de 240 mil pessoas com mais de 60 anos. Há quase três meses, desde o início do isolamento social no Brasil, muitos desses idosos estão em casa, para que suas vidas sejam preservadas na luta contra a pandemia do coronavírus, causador da Covid-19.

Acontece que além do isolamento social a que estes idosos estão submetidos, muitos deles estão passando também por violência, expressa de diversas formas:

– Seja por meio do silêncio e abandono de suas famílias – muitas vezes esses idosos são ignorados dentro de casa. Há ainda aqueles que estão há tempos sem receber um telefonema carinhoso de seus familiares;

– Por maus – tratos físicos ou psicológicos;

– Além de exploração financeira. Em alguns casos, são os únicos responsáveis pela renda de casa.

Situações como estas podem estar acontecendo em diversos lares. Por isso, aproveitando a data de 15 de junho, quando ocorre o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, a Prefeitura de Manaus intensifica sua atenção com a população da terceira idade, lembrando que o carinho e cuidado com a pessoa idosa é um dever da família e também de toda a sociedade.

E para intensificar as estratégias de atenção e proteção, terá início no próximo dia 8 a Semana de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa em Manaus. Promovida nas dependências da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), a programação contará com atividades de sensibilização ao tema. A ideia é despertar nas pessoas um maior sentimento de proteção e amor aos idosos, oferecendo-lhes atenção, principalmente neste momento de pandemia.

A programação visa ainda incentivar os próprios idosos ou aqueles que vêem e vivenciam qualquer violência contra a pessoa idosa a denunciar os agressores.

15 de junho

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência Contra a Pessoa Idosa, o dia 15 de junho passou a ser uma data não apenas de reflexão, mas também de atitude. Afinal, a violência contra a pessoa idosa não pode ser aceita como normal.

Ajude você também a combater a violência contra o idoso neste período de isolamento social. Ligue para o Disque 165 e denuncie. Esta é uma responsabilidade de todos nós.