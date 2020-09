Com9ºDN realiza ação de limpeza na Ilha de São Vicente em Manaus

Ações de conscientização ambiental alusivas ao Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day) foram realizadas neste sábado, 19 de setembro, pelo Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN). Durante a ação, 32 Organizações Militares foram mobilizadas e, como resultado, aproximadamente oito toneladas de lixo foram coletadas das orlas dos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

A data, comemorada no dia 21 de setembro, simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Em Manaus, sob a coordenação do Comando do 9° Distrito Naval, do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas e da Estação Naval do Rio Negro, os militares das OM subordinadas ao Com9ºDN realizaram as coletas nas orlas do Complexo Naval da Ilha de São Vicente, do Complexo da Estação Naval do Rio Negro e no Igarapé do Mindu.

As Agências Fluviais subordinadas à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, realizaram a limpeza das orlas, além de campanhas informativas sobre o descarte consciente do lixo nos seguintes municípios: Parintins, Tefé, Eirunepé e Itacoatiara, no Estado do Amazonas; Cruzeiro do Sul, no Acre; e Caracaraí, em Roraima.

As cidades de Porto Velho e Guajará-Mirim, em Rondônia, e os municípios de Boca do Acre e Humaitá, no Estado do Amazonas, área de jurisdição da Capitania Fluvial de Porto Velho, também participaram da atividade.

Na área da Tríplice Fronteira, coordenadas pela Capitania Fluvial de Tabatinga, foram alcançados pelas ações de limpeza, os municípios de Tabatinga, Benjamim Constant, Atalaia do Norte e Tonantins.

As ações tiveram apoio das Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, Batalhão de Policiamento Ambiental, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

Os militares participantes das ações tomaram todas as medidas preventivas contra a COVID-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde.

