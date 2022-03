Com PRL de Belarmino Lins, ALEAM homenageará Jorge Lins com Medalha Ruy Araújo

O deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) protocolou, nesta quarta-feira (30), Projeto de Resolução Legislativa (PRL), que concede a Medalha Ruy Araújo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), ao desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, eleito para presidir o Tribunal Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) durante o biênio 2022-2024.

“Responsável pela organização das eleições deste ano de 2022 para governador, vice-governador, senador e deputados federais e estaduais no Amazonas, o desembargador Jorge Lins, eleito agora para comandar o TRE-AM, há muito se destaca no exercício da magistratura em nosso Estado”, comenta o líder do PP.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, Jorge Lins foi nomeado juiz em 1985, com atuação nas Comarcas de Boca do Acre, Anori e Parintins. Em Manaus, onde trabalhou nas áreas Cível e Criminal, exerceu o cargo de juiz auxiliar da Presidência e da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM).

Jorge foi promovido a desembargador em 2011 e exerceu a função de presidente da Comissão Permanente de Jurisprudência, de ouvidor-geral do TJAM, de gestor da Casa de Justiça e Cidadania, de diretor do Fórum Ministro Henoch Reis, de presidente da Primeira e da Segunda Câmara Criminal, e de vice-presidente do TJAM (2016 a 2018).

Na Justiça Eleitoral, o desembargador atuou em Zonas Eleitorais a partir de 1992, em Eirunepé, Envira, Boca do Acre, Pauin. Presidiu eleições municipais em Ipixuna, Guajará e Manaus, e como desembargador, foi membro suplente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas de 2018 a 2020. Foi eleito como vice-presidente e corregedor do atual biênio 2020 a 2022, cujo mandato se encerrará em maio deste ano.

“Como se pode avaliar, as ações do desembargador Jorge Lins são gigantescas e dignas, sempre honrando e valorizando o Poder Judiciário, fazendo da Justiça o postulado sagrado de suas práticas em nome do povo amazonense. Por isso, entendemos como justa a concessão da Medalha Ruy Araújo, a mais alta comenda do Poder Legislativo Estadual ao grande magistrado”, diz Belarmino.

