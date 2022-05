Com dúvidas em relação a Elon Musk, acionistas do Twitter se reúnem hoje

Em conferência anual, acionistas devem votar cinco propostas

Acionistas do Twitter se reúnem hoje (25) em conferência anual. A reunião acontece em um cenário de incertezas a respeito da aquisição da empresa pelo bilionário Elon Musk. As informações são da Reuters.

Na semana passada, depois de Musk anunciar que a compra estava temporariamente suspensa, o Twitter afirmou que continua comprometido com o acordo no valor de US$ 44 bilhões. Os investidores, porém, não parecem convencidos, já que as ações da companhia têm fechado em baixa nos últimos dias.

A conferência desta quarta incluirá uma sessão de perguntas e respostas, mas um porta-voz do Twitter disse à Reuters que a empresa não vai responder questões sobre negócios. A reunião, portanto, não será “particularmente relevante” para o acordo com Musk, disse à Reuters Donna Hitscherich, professora de finanças da Columbia Business School.

Os acionistas devem votar hoje (25) cinco propostas, todas elas contra a administração da empresa. Uma delas, por exemplo, pede que a companhia produza um relatório sobre seu impacto nos direitos civis.

Com informações do IG