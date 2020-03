Com 24 mil profissionais registrados, CREA-AM realiza eleições em junho

No próximo dia 3 de junho, 24 mil profissionais amazonenses registrados poderão escolher o presidente do Conselho Regional de Engenheira e Agronomia do Amazonas (CREA-AM). Candidato à reeleição, o engenheiro Afonso Lins pretende apresentar os avanços de sua gestão nos últimos dois anos e destacou a tecnologia como a principal ferramenta para auxiliar os profissionais registrados neste Conselho. Além disso, falou sobre os projetos e parcerias para gerar emprego e renda e o papel de fiscalização na capital e interior do Estado. E revelou ainda que esta campanha será através das redes sociais ante o alerta da Coronavírus.

Presidente licenciado do CREA/AM, Afonso Lins, em entrevista exclusiva ao Blog da Floresta relatou sobre os avanços na sua gestão durante dois anos. “O Crea é um Conselho de tecnologia e precisamos estar na vanguarda. Queremos um CREA mais próximo do profissional, gerando emprego e oportunidades. Temos conseguido trabalhar acompanhados da tecnologia com destaque para projetos como Art na Palma na Mão; Minerva – Inteligência Artificial; Compensação em 30 Minutos da Art e Pagamento de Anuidade com Pontos de cartão que irão auxiliar o professional e ainda o pagamento via cartão de crédito. Queremos oferecer oportunidades para a prática e o exercício da profissão aos estudantes das universidades e exercer o nosso papel é fiscalizar na capital e no interior”, destacou.

Projetos e avanços no interior

“Apoiamos vários projetos sobre construção civil. Tem um que ajudamos a divulgar que é O litro de Luz, projeto que usa a engenharia para levar energia elétrica para comunidades do interior do Amazonas. Nesta gestão temos realizado atividades de fiscalização, um trabalho no interior como foi realizado em Guajará, município próximo a Cruzeiro do Sul, no Acre, e destacamos também o trabalho em Tefé com a Capitania dos Portos”, destacou.

“Pensando em oferecer alternativas de estágio e ante a falta de espaços para os alunos foi criado na primeira vez que assumi como presidente, o CREA JR em parceria com as universidades para possibilitar o exercício das engenharias”, salientou Afonso Lins.

No caso de Manaus, o presidente do Crea-AM disse que irá apresentar aos candidatos a prefeito de Manaus uma proposta de Autovistoria a cada cinco anos que possibilitará saber a situação dos prédios e prevenir acidentes.

Campanha através das redes sociais

Como candidato a reeleição da entidade que preside, Afonso Lins explica que o pleito para presidente do Conselho está marcado para o dia 3 de junho. Sua antecipação acontecerá por causa das eleições a vereador e prefeito de Manaus. Além disso, a campanha será através das redes sociais para evitar a propagação do coronavírus. “Mais de 20 mil profissionais estão habilitados a votar. Para participar, o engenheiro precisa estar registrado e adimplente. Além de Manaus, 19 municípios contarão com urnas eletrônicas e a pessoa poderá escolher o local que prefere votar”, informa.

O CREA-AM tem como objetivo fiscalizar o exercício da profissão de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, assim com fazer o registro destes profissionais.