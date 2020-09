Colisão entre ônibus e Kombi deixa uma pessoa morta, na Zona Sul

O feirante Getúlio Barbosa Nery, 62, morreu após um ônibus de uma linha especial colidir contra a kombi que ele conduzia, nesta terça-feira(8), na Avenida Rodrigo Otávio, bairro Distrito Industrial I, zona sul da capital.

O filho da vítima, João Nery informou que o pai trabalhava há 23 anos como feirante, era morador do bairro Alfredo Nascimento e estava a caminho do trabalho, onde passaria ainda para pegar um sobrinho, na Rua Santa Luzia, próximo ao local do acidente.

“O ônibus bateu na traseira da kombi e arrastou ele, aí ele caiu ali e foi arrastado. Talvez ali ele tenha vindo a óbito na hora”, disse o filho da vítima.

A kombi foi removida por uma equipe dos agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O agente de trânsito Rafael Cordeiro informou que o ônibus teria perdido o controle e por isso colidiu com a kombi.

“Ele fez uma colisão traseira contra a kombi, fazendo com que esta perdesse o controle. Em virtude de toda a circunstância do acidente, o trânsito teve de ser totalmente desviado para vias alternativas”, explicou o agente de trânsito.

Ele ainda faz um alerta aos condutores sobre segurança no trânsito. “A gente pede aos condutores respeito, mais respeito ao próximo, em virtude não somente da vítima do acidente, mas de toda coletividade que está sendo prejudicada. A gente pede que o trânsito seja mais humano, mais responsável e mais cidadão”, ressaltou o agente Rafael Cordeiro.

Fonte: D24AM