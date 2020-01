Coletivo Jovem abre 360 vagas de capacitação para primeiras turmas do ano

O Coletivo Jovem abre inscrições para as primeiras turmas de 2020 do ciclo de capacitação gratuita, no dia 29 deste mês. Serão disponibilizadas ao todo 360 vagas, cerca de 120 vagas por coletivo, sendo 35 vagas para jovens entre 16 e 17 anos e 85 vagas para maiores de 18 anos, com limite até os 25 anos de idade.

Os interessados devem efetuar a inscrição presencialmente em uma das unidades do Coletivo em Manaus, das 8h30 às 16h, até o dia 31 de janeiro, ou até as vagas se esgotarem. A iniciativa, realizada pelo Instituto Coca-Cola Brasil em parceria com o Grupo Simões e instituições sem fins lucrativos, é destinada a jovens de 16 a 25 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.

Para efetuar a inscrição, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: duas fotos 3×4, cópia e original do RG, CPF e comprovantes de escolaridade e de residência. Se for menor de idade, é necessário ir acompanhado do responsável legal, que deve estar portando RG original e cópia.

O Coletivo Jovem possui três unidades em Manaus: Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, na Rua Francisco Oliveira (antiga Rua 22), nº 8, Conjunto São Cristóvão, no Zumbi II, telefones (92) 99462-0721/ 99114-3104/ 99269-7159; Clube de Mães Japiinlandia, que fica na Rua Maria Mansour, 533, Japiim, contato pelo (92) 99532-6481/ 3663-4470; e Lar Fabiano de Cristo (Casa Joana de Ângelis), que fica na rua Jasmim Imperador (antiga Projetada), 2, no Conjunto Hileia II, Redenção. O número de contato da sede é (92) 98478-2570.

Com aulas duas vezes por semana, a capacitação terá início no dia 3 de fevereiro. Em sala de aula, o método de ensino abrange não só conteúdos sobre temas e orientações comportamentais, mas também aplicações lúdicas e exercícios práticos, nos quais os alunos conseguem executar a teoria aprendida. Ao final da capacitação, os jovens poderão ser encaminhados para participar em processos seletivos de empresas parceiras do projeto, além das empresas do Grupo Simões.

Desde o início de suas atividades na cidade, em setembro de 2011, o Coletivo Jovem já capacitou em Manaus mais de 8 mil jovens, inclusive de outros estados e países. Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas por meio do site http://www.coletivojovem.com.br ou no telefone 0800-021-2121.

