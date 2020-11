Coleta seletiva: é simples e você pode começar em casa

Você já parou para pensar na quantidade de lixo gerada em sua cidade diariamente? Já pensou de que forma esse material vem sendo descartado pela maioria das pessoas e por você? Latas de refrigerante, sacos plásticos, caixas de papelão e outras embalagens de delivery… quase tudo tem uma destinação e pode ser reaproveitado, virando novos produtos. É a chamada logística reversa, quando estes materiais saem do consumidor e retornam gradualmente – em cadeia – para fabricantes, um passo importante na sustentabilidade e que pode ser desenvolvido por todos. Basta ter um olhar mais atento ao lixo.

O cuidado pode começar em casa. Primeiro, é importante separar o material orgânico (restos de alimentos, folhas, dejetos humanos, etc) do material que pode ser reciclado. Depois, lavar o que é reciclável. Por fim, os resíduos recicláveis devem ser colocados em sacos diferentes, dependendo da origem. Então você pode levar esse lixo organizado a um Posto de Entrega Voluntária (PEV) de coleta seletiva mais próximo de sua casa ou trabalho. Há dezenas de PEVs espalhados por todas as zonas da cidade. Para saber qual o mais próximo de você, mande um Whatsapp para 98415-9563 ou 98459-5618, de 8h às 16h.

Para ajudar na seleção do lixo, grandes supermercados da cidade comercializam hoje sacos plásticos nas cores indicativas de cada tipo material a ser entregue na coleta seletiva, sendo os mais comuns: amarelo para metais, azul para papel, vermelhos para plásticos, verde para o descarte de vidros e marrons para o descarte de orgânicos.

Veja como fazer a separação:

Metal em geral, como latas de alumínio e enlatados, arames, pregos e parafusos, objetos de cobre, alumínio, bronze, ferro, chumbo, zinco, canos e tubos.

Papéis e papelão em geral, como jornais, revistas, fotocópias, envelopes, cartões, folhas de caderno e tetra park.

Plásticos em geral, tipo garrafas PET, PVC, recipientes de limpeza e de produtos de higiene, copos e sacos plásticos, tampas, potes de alimentos, balões e isopor.

Garrafas de bebidas, frascos de vidro, copos.

Faça o descarte consciente com a coleta seletiva em sua casa. Além de contribuir com o meio ambiente, você também ajuda na geração de trabalho e sustento para inúmeras famílias por meio dos catadores.