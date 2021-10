Colapsa parte norte do vulcão de La Palma

O flanco norte do vulcão vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, colapsou ao final da tarde deste sábado, de acordo com o Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan).

De madrugada, já havia ocorrido um colapso parcial dessa área, o que causou escoamento em várias direções.

A informação foi divulgada pela agência de notícias espanhola, Efe, cerca das 19h30 locais (15h30 no horário de Brasília).

Acaba de derrumbarse el flanco norte del volcán / The north flank of the volcano has just collapsed pic.twitter.com/lXMyJyPpqr

— INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021