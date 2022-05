Colaboradores da P&G doam quatro mil itens para Casa Miga Acolhimento LGBT+

Colaboradores da fábrica da P&G, do Polo Industrial de Manaus (PIM), arrecadaram quatro mil itens, entre produtos de higiene pessoal e de limpeza, numa ação interna chamada ‘Gincana Solidária’. Os produtos foram doados à Casa Miga Acolhimento LGBT+.

“A cultura da P&G preza muito pelo impacto social, então essas doações são uma forma de trazer impacto positivo para a nossa sociedade. Não basta só estar na região produzindo e gerando empregos, mas também estimular os nossos colaboradores a contribuírem”, disse Raí Fregonesi, gerente de Recursos Humanos da fábrica de Manaus.

Ao todo, a fábrica realiza quatro ações beneficentes como esta por ano. A ‘Gincana Solidária’ envolve todos os funcionários que competem em grupos segmentados pela área em que trabalham na fábrica. Ganha a competição, o grupo que arrecadar mais itens. Desta vez, o pessoal da manufatura venceu a primeira edição deste ano.

Diversidade e Inclusão Social

As organizações beneficiadas pela ‘Gincana Solidária’ variam e atuam com temas como educação e pessoas em situação de vulnerabilidade. Pela primeira vez, a Casa Miga Acolhimento LGBT+ foi a beneficiada.

A P&G adota uma política inclusiva dentro da empresa e também realiza ações fora das fábricas e escritórios da multinacional para que estas pessoas possam ter acesso a melhores condições de vida, principalmente aquelas que se encontram em estado de vulnerabilidade social.

A Casa Miga Acolhimento LGBT+ existe há 3 anos e é a única entidade sem fins lucrativos da América Latina que acolhe pessoas LGBTQI+ em estado de vulnerabilidade. Localizada na Rua Silva Ramos, 839, no Centro de Manaus, a casa tem capacidade para abrigar 20 pessoas e atualmente brasileiros, colombianos e venezuelanos vivem no espaço.

As parcerias com empresas do setor privado são fundamentais para a manutenção das atividades de suporte, que abrangem atendimento psicológico para os abrigados e também para as famílias, encaminhamento para rede de saúde, emissão de documentos e promoção de cursos profissionalizantes, e preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular. “Para nós, essa parceria é essencial porque não contamos com assistência do poder público. É importante receber o apoio de empresas como a P&G, que nos ajudam a desconstruir esse preconceito de gênero e nos ajuda a tirar estas pessoas de situações de vulnerabilidade, que frequentemente são vítimas de violência, além de oferecer mecanismos para que possam exercer a sua cidadania”, comentou Valéria Soares, assistente Social da Casa Miga Acolhimento LGBT+.

Qualquer pessoa pode ajudar a causa e para contribuir com o espaço, basta acessar o link: https://benfeitoria.com/index.php/projeto/casamigalgbt?ref=search.

Com informações da assessoria