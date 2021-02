Coca-Cola patrocina prova no BBB 21 e quem se dá bem é a Pepsi

Na noite desta quinta-feira a fabricante de bebidas Coca-Cola patrocinou no Big Brother Brasil 2021 uma ação que garante a liderança de um membro da casa durante uma semana, sendo que este indica outro participante ao “paredão” eliminatório.

A prova de sorte foi ganha pela cantora Karol Conká ao formar a palavra “otimismo” com latas de Coca-Cola com letras estampadas. Os internautas, porém, não gostaram do resultado e passaram a compartilhar frases como “Vou parar de tomar Coca” ou “Agora só tomo Pepsi“.

Apesar de “Coca” estar entre os assuntos mais comentados no Twitter ao meio dia desta sexta-feira, as pesquisas por Pepsi dispararam no Google nas horas seguintes a exibição do programa. Nas redes há comentários como “O marketing mais barato e bem feito da história da Pepsi”.

(Imagem: Linkedin/Reprodução)

No LinkedIn, a analista de social media Arielly Costa Falcão publicou a imagem acima junto com a análise: “A busca pelo termo Pepsi subiu – e ainda está subindo – absurdamente em pouco tempo. A marca está sendo citada em todos os cantos. O patrocínio (até onde sabemos) custou à Coca mais de 70 milhões. A reverberação positiva custou à Pepsi zero reais. Mais um exemplo muito bacana de como o impacto de uma marca pode respingar em outras, para o bem ou para o mal.”

Marketing mais barato e bem feito da história da Pepsi. — Bruno Sartori (@brunnosarttori) February 12, 2021

(Exame)